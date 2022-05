„Obyčejní“ Babišovi fanoušci? Kampani dali tvář i lidé s průkazkou ANO

Z důchodu mi nezbyde vůbec nic. Kecy o hodnotách. Kašlou na nás. Makal a nežvanil. Billboardy s takovými a podobnými prohlášeními v posledních dnech zaplavily Česko. Jedná se o kampaň hnutí ANO, které se po loňských sněmovních volbách dostalo do opozice.

Na billboardech tak visí studenti, číšník, uklízečka, důchodkyně, ale třeba i radní městské části. O některých tvářích z plakátu ale nelze říct, že jsou to skutečně obyčejní naštvaní lidé, kteří politikům hnutí napsali. Mají totiž stranickou průkazku hnutí ANO.

Jedná se o radní Brna-sever Nikolu Staňkovou, která v radě městské části sedí samozřejmě za hnutí ANO. „Ano, jsem to já, určitě nejsem tvář z fotobanky,“ rozesměje se žena, která se však na billboardu tváří dost zachmuřeně.

Za opoziční hnutí dělá politiku, byť na komunální úrovni. Je tedy tím pravým člověkem z lidu, který komentuje, co mu na nové vládě vadí? „Určitě, trápí mě stejné věci jako každého jiného,“ říká čtyřiatřicetiletá komunální politička.

Reakce z okolí prý zatím nezaznamenala. „Ještě si mě asi nikdo nevšiml.“ Heslo říkající, že Andrej Babiš dal peníze rodinám, jí je prý nejbližší. „Řekla jsem si ho sama, protože je to v podstatě to, co mě nejvíc oslovuje,“ dodává.