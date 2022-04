ANO hledá tvář pro volby v Praze. Líčí na šéfku Svazu měst

Seznam Zprávy zjistily, že hnutí Andreje Babiše se zajímá o ředitelku Svazu měst a obcí Radku Vladykovou. Pro ni by ANO nebylo neznámou adresou, v letech 2014 až 2018 byla za ANO starostkou středočeské Jesenice a v roce 2017 kandidovala neúspěšně do Poslanecké sněmovny.

„Je to jedna z variant, kdo by za nás mohl kandidovat. Zamlouvá se to celostátnímu vedení či pražskému předsednictvu, stejně tak ostatním primátorům v rámci ANO. Kandidát na primátora Prahy svým způsobem funguje jako lídr celých komunálních voleb, takže se nelze divit, že ostatní krajští předsedové by rádi promluvili i do kandidátní listiny v Praze,“ řekl Seznam Zprávám Prokop.