Senát ČR: Jak funguje a jaké má pravomoci

Volby do Senátu se konají každé dva roky, jejich termín vyhlašuje prezident republiky. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny či do krajských zastupitelstev ale lidé volí vždy jen třetinu senátorů. Celkem je senátorů 81. Jejich funkční období je šestileté. Každé dva roky tedy lidé volí 27 nových senátorů. Kandidovat do Senátu mohou občané starší 40 let.