Glosa: Když si agent plácne se zločincem aneb Kampaně vymknuté z kloubů

Pražské komunální volby vyhrála dvě dosud (s přimhouřením oka) opoziční uskupení s velmi podobným náhledem na fungování hlavního města a se dvěma lídry, kteří vůči sobě necítí žádné zásadní antipatie. Přesto je metropole posledním z velkých měst, kde dosud není vůbec jasné, jak bude složena nová městská rada a co její obyvatele čeká.

Důvodem nedůstojného pražského divadla, ale i četných rozpaků z koalic mezi hnutím ANO a ODS v mnoha dalších městech není nic jiného než pitomý způsob vedení předvolebních kampaní. Ne že by se emoce – před volbami řádně rozdmýchané a po volbách chladnokrevně popřené – neobjevovaly v české politice od pradávna. Nejpozději od opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD jistě není potřeba dělat si o trvanlivosti předvolebních vášní jakékoli iluze. Jenže místo aby tahle velká tragédie českých politických dějin posloužila jako varování, v podstatě nastavila pro všechny další kampaně trend.

Prozatímní vrchol tohoto trendu představovala poslední kampaň před komunálními a senátními volbami. Ty byly nesmyslně prohlášeny za „referendum o vládě“, na jedné straně stál „organizovaný zločin“ a „polistopadový kartel“ a na druhé „hrozba“ a „agent“ válečného zločince Vladimira Putina. To se pak dost špatně uzavírají i koalice, které by jinak dávaly politický smysl (jako v Praze).

Že za takových okolností vzniká potřeba (byť tedy pohříchu nenaplněná) lpět na městských koalicích „na vládním půdorysu“, aťsi nedávají žádný politický smysl, je jasné. A je to také vysoce nezdravé, protože nové městské „oposmlouvy“ mezi ODS a ANO pak z celostátního pohledu logicky vypadají jako zrada na voličích a paktování s nepřítelem.

Řešení, které by umožnilo vyhnout se nedůstojným představením, jako je to pražské, i trapným rozpakům, jako jsou ty brněnské, je jednoduché. A přesto nedosažitelné. Stačilo by nepřitápět pod společenským kotlem s každou kampaní víc a víc a nevymýšlet horší a horší urážky politických soupeřů. Naivní, vím.