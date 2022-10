Komentář: Brno má sedmikoalici s ANO. Voliči rozdali karty a jsou zmateni

To poslední je – když rozdýcháme licoměrnost předvolebního strašení povolebními spojenci – argument, který stojí za vážnější zamyšlení. Čtyři roky od voleb k volbám mohou být podstatně kratší než doba, za kterou se dá něco pamětihodného vymyslet, navrhnout, prosadit a postavit nebo nějak jinak zhmotnit. Takže netlačit takovou věc na sílu slabou většinou, naopak se pokusit o dohodou takzvaně napříč politickým spektrem – to by dávalo smysl.

V systému komunálních voleb má volič, speciálně ve velkých městech, už tak dost malou páku ovlivnit, kdo bude doopravdy radnici šéfovat. De facto jde o to, jestli zakřížkuje tu nebo onu dlouhatánskou kandidátní listinu. Pořadí zvolených zastupitelů, a už tuplem to, s kým se po volbách domluví, jde mimo něj.

Spousta lidí přece volí nejen kvůli tomu, „koho chce“, ale i pro to, „koho nechce“. A když politici po volbách říkají „děkujeme za vaše hlasy“, znamená to jinými slovy „děkujeme, že jste je dali nám a ne konkurenci“. Ve světle sedmičlenné koalice – která se z „robustní“ klidně může stát „křehkou“, jen to politici musí vysvětlovat jinými frázemi – volby zpětně působí spíš jako orientační anketa o podílu na komunální moci. To je na svátek demokracie trochu slabý výsledek.