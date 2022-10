Podvod na voliče se koná. Ale jiný, než kterým strašil Babiš

Nejsilněji je to cítit v Jihlavě, kde by už za normálních okolností Spolu a ANO závazně jednaly o budoucí koalici. Po vyhrocené senátní kampani vedené šéfem ANO Andrejem Babišem proti Miloši Vystrčilovi z ODS tu ale místo toho řeší, jak takové spojení obhájit před voliči. Navíc ve chvíli, kdy neúspěšná kandidátka na senátorku Jana Nagyová také usedne v zastupitelstvu.

„Senátorská kampaň nám nepomohla, bohužel nadělala hrozné škody oboustranně,“ přiznává lídr jihlavského ANO Radek Popelka. „Když do toho vstoupí velká ideologie, tak to je problém. Velký kluci v parlamentu si hrají, kdo má většího pindíka,“ říká otevřeně Popelka.

Mezi zástupci ANO i ODS už proběhla schůzka, na které se dlouze probíraly rány vzájemně utržené v kampani. „Řekli jsme si podmínky, co je třeba udělat,“ popisuje stroze lídr ODS Petr Ryška s tím, že další jednání bude do konce týdne.

„Někteří voliči nám to vyčítat budou. Když nepůjdeme s ANO a celé se to tu rozpadne, tak nám to budou vyčítat taky. Jediná jistota je, že se nemůžeme zavděčit všem,“ uzavírá Ryška.

„Bylo nešťastné, že se celorepubliková témata propisovala do komunálních voleb. Teď to není příjemné a pro voliče to může být matoucí. Určitě je nějaká skupina voličů, která to vzala tak, že volí proti ANO,“ popisuje Chalánek.