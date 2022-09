Komentář: Podvod na voličích? ANO se k ODS v Praze hodí víc než Piráti

Pokud se Bohuslav Svoboda z ODS už podruhé stane pražským primátorem, možná se to opět neobejde bez demonstrací. Stejně jako před 12 lety. Voličům z obou táborů obvykle vadí spojení vítěze s úhlavním nepřítelem, na nějž celou kampaň útočil a plival.

A tak se lidé v hlavním městě pomalu mohou začít chystat na protesty před magistrátem a oprášit transparenty s nápisy „velká koalice je podvod na voličích“, s nimiž po volbách v roce 2010 vtrhli na radnici. Naštvalo je tehdy spojenectví ODS a ČSSD, které obešly vítěze voleb, jímž byla TOP 09.

To se teď sice přímo nechystá, ale vítězná koalice Spolu si klidně vede námluvy s konkurentem, jehož v kampani označovala za největší nebezpečí pro hlavní město. Řeč není o hnutí ANO, jak by se možná dalo čekat, ale o Pirátech. Ti zas nedělali nic jiného, než že varovali voliče před návratem staré, prohnilé ODS.

Obě strany se před pražskými volbami vůči sobě mohutně vymezovaly. Samy z toho udělaly souboj dvou naprosto rozdílných alternativ řízení města a navzájem do sebe šily, jako by ostatní kandidující hnutí vůbec neexistovala. Nadávaly si do ultralevicových pomatenců a konzervativních dinosaurů.

Hlubší programové rozdíly, než jsou mezi ODS a Piráty v Praze, je těžké někde najít. Stačí se podívat na dvě klíčové priority města. V dopravě Piráti chtějí dostat auta z města ven a na silnice nakreslit více cyklopruhů. ODS to považuje za největší absurditu a chce peníze vrhnout do okruhů a spojnic mezi nimi. V bydlení chtějí Piráti stavět městské byty, zatímco ODS hodlá víc podpořit výstavbu družstevních a nájemních domů soukromým sektorem.

Ale i kdyby se obě strany nakonec dohodly na jakýchsi kompromisech, je tu ještě jedna komplikace – osobní vztahy. Vzájemné pohrdání lídrů hraničí až s nenávistí. Pravidlem každé předvolební debaty byla hádka Zdeňka Hřiba s Bohuslavem Svobodou o to, kdo je větší lhář.

Občanští demokraté vidí pirátského lídra a dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba jako drzého floutka, který se nechce vzdát primátorského řetězu a ostatní jen mistruje. Piráti zas úplně stejně pohrdají lídrem Spolu Bohuslavem Svobodou, který podle nich vůbec nerozumí dnešnímu světu, má legrační retro názory a v 78 letech mu chybí energie pro řízení hlavního města.

Tahle negativní emoce je silnější u Pirátů, jak se ukázalo hned na první povolební schůzce obou stran. Hřib tam politiky Spolu svým typickým způsobem „kádroval“, takže z první desítky kandidátů by skoro nikdo nesměl sedět v městské radě. Někteří proto, že kumulují víc funkcí, jako poslanec Svoboda, další kvůli trestnímu stíhaní, jako lidovec Jan Wolf, jiný zas kvůli dotyku Dozimetru, jako Jiří Pospíšil…

A to ještě vůbec nepřišla řeč na to, jak by asi tak vedle sebe mohli v městské radě sedět Zdeněk Hřib a Alexandra Udženija, jejichž spor na schůzi zastupitelstva před dvěma roky málem skončil fyzickou potyčkou. On ji tehdy upozornil, že „tady není na Balkáně“, načež ona opáčila, že on je „arogantní hovado a vidlák“ – a už napřahovala k facce.

Celostátní lídři vládních stran dnes na své pražské politiky tlačí, aby na tohle všechno zapomněli, hodili staré konflikty za hlavu a sestavili společnou městskou koalici „na vládním půdorysu“, jak se říká. Jinak řečeno za každou cenu požadují, aby pražská městská rada kopírovala celostátní vládu a vytvořili ji Spolu, Piráti a Starostové.

Zapomeňme teď na chvilku, že hnutí ANO je politickou divizí Agrofertu a jako stoprocentní majitel ho autoritářsky řídí Andrej Babiš. Pak můžeme říct, že mnohem přirozenější pražskou vládu by tvořilo spojení Spolu a hnutí ANO. Obě uskupení dosud byla opozicí a teď skončila na prvním a druhém místě. To se dá vykládat jako vzkaz voličů, že v čele magistrátu si přejí spíše pragmatické strany než progresivní aktivisty.

Blíže jsou si Spolu a ANO nejen programem. Svoboda by se nepochybně lépe a rychleji než s Hřibem domluvil s pražským lídrem ANO Patrikem Nacherem. Samozřejmě by mu musel odpustit billboardy s heslem „Spolu vám lžou a kašlou na lidi“. Což by ale nemusel být problém, protože proti Hřibovým výpadům je to ještě zcela standardní předvolební boj.

Ale teď se zase rychle vraťme do reality. Příznivci Spolu by svazek na magistrátu s hnutím ANO nejenže nikdy nepochopili, ale brali by to jako zradu. Premiér Petr Fiala často svým spolustraníkům připomíná, aby si uvědomili, že mnozí koalici Spolu volili nikoli proto, že by ji milovali, ale jako nejmenší zlo, které brání v návratu Andreje Babiše.

Zatímco v mnoha jiných krajských městech už koalice ODS a ANO normálně fungují, v Praze by takové spojenectví bylo označeno za kolaboraci. Proto na vytvoření rady města po vzoru Fialova kabinetu teď nejvíc tlačí předseda pražské ODS Marek Benda. Což je paradoxní, protože to byl on, kdo loni před sněmovními volbami nejhlasitěji varoval před Piráty. Označoval je za postmoderní levici, která se s ODS míjí skoro ve všem.

Dnes tentýž Benda přesvědčuje své kolegy v Praze na Mariánském náměstí, aby raději šli do koalice s Piráty než s populistickým ANO. Připomíná jim, že s Babišovým hnutím vláda na druhé straně Vltavy ve Sněmovně zažívá jen totální destrukci a zmar, tak proč mu kdekoli jinde vycházet vstříc…