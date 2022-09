Komentář: Spolu a ANO v Praze? To by byl průšvih, a nejen kvůli Zemanovi

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Volby prý byly „referendem o vládě“. Tvrdí Babiš a spol. První zprávy o sestavování povolebních koalic, ve kterých si leckdy podávají ruce ANO a ty či ony strany vládní koalice, tuhle poučku posílají na smetiště dějin. Pak je tu ale ještě speciální případ: Praha.

Tady o žádné referendum o vládě jít ani nemohlo. Už z toho důvodu, že nejsilnější vládní strana tu z opozice kritizovala magistrát stejně jako politici ANO. Ideologicky vnímavější voliči z toho museli být zmateni. Ovšem politici nabídli jiný, alternativní příběh: nepřítelem, kterého podrobíme „referendu“, je „chaos“, nejviditelněji reprezentovaný diktaturou cyklopruhů a šikanou motoristů pod radničním patronátem.

Tahle story, zalévaná už dlouho před volební kampaní, se ujala – navzdory míjení s realitou. Život ve městě v uplynulém volebním období fungoval běžným způsobem, auta jezdila a parkovala, ulice se rozkopávaly a opravovaly, slavnostní pásky přestřihávaly a chodci a cyklisté obdrželi nějaký ten přechod a cyklopruh navíc. Doprava o letošních prázdninách i s „rekonstrukcí století“ na Barrandovském mostě patřila k nejklidnějším za poslední léta.

Slaměný panák diktatury a šikany nicméně dosáhl takové obliby, že na něm vyrostla i speciální strana Motoristé sobě – a ve volbách dostala přes dvě procenta, nejvíc z těch, které se do zastupitelstva nedostaly.

Tahle kulturně-politická válka nebyla žádnou libůstkou bublin na sociálních sítích, ale pražské volby skutečně rámovala. Vedle jak ta jedle. „Bránit šikaně řidičů“ je falešný problém a tím pádem pro kvalitu života ve městě víceméně lhostejná iniciativa.

Nespokojenost s údajným chaosem (vizuál pirátských hord z loňské kampaně ANO rezonoval i letos) a pocit ohrožení garniturou, která nemyslí na lidi a místo toho si maluje cyklopruhy. To byla hlavní dělicí čára voleb.

Spolu pro Prahu (v Praze opoziční ODS s TOP 09 a KDU-ČSL) zvítězilo, ANO skončilo druhé, až za nimi „diktátoři“ z Pirátů a Prahy Sobě. Rozdíly ale nebyly velké – a po čtyřech letech všestranného ostřelování primátora Hřiba (zapojili se i Andrej Babiš a Miloš Zeman) mohou Piráti právem vydávat za úspěch, že dopadli dokonce o malinko lépe.

Parlamentní volby 2021 v metropoli: Spolu 40 procent, Piráti a Starostové necelých 23. Komunální volby 2022: Spolu necelých 25 procent, Piráti necelých 18, STAN necelých osm. Je evidentní, že koalice Spolu teď mířila na mnohem lepší výsledek.

Vysvětlení, že to souvisí s nepřesvědčivými výkony Bohuslava Svobody v některých rozhovorech a debatách, zní logicky. Dvojku kandidátky Jiřího Pospíšila, který se ocitl v nebezpečné blízkosti Dozimetru, se v kampani podařilo prakticky utajit – jestli ku prospěchu volebních výsledků, těžko říct.

ANO si polepšilo oproti volbám 2021 i ve srovnání s rokem 2018 (tehdy 15, teď 19 procent). Spolu a ANO by měly na magistrátu většinu jednoho hlasu. Většina s Piráty, Prahou Sobě a STAN by byla matematicky bytelnější – Spolu by se na ní ale muselo domluvit aspoň s dvěma dalšími partnery.

Potenciální koalice Spolu a ANO získala pravděpodobně nechtěného advokáta – zatímco na návštěvu metropole a magistrátu nesešel za devět a půl roku z Hradu ani jednou, už pár hodin po volbách rozebírá, kdo by měl v Praze vládnout…

Politici Spolu, Pirátů, Prahy Sobě a STAN by se měli cítit odsouzeni k dohodě. A ne proto, aby to nevypadalo, že si Spolu nechalo poradit od Miloše Zemana. Praha je nejvýznamnější komunální kóta a koalice Spolu, respektive ODS s ANO, by měla mnohem větší, symboličtější význam než eventuální partnerství podobného typu jinde. Rozkymácela by se vládní koalice (odtud možná ty Zemanovy rady). A hrozila by ztráta důvěry, kterou si s pražskou i vládní politikou pořád mnozí spojují.

Zjednodušeno: když Spolu předvolební mobilizaci rozjelo skrze billboardy s dvojí hrozbou Babiš–Putin, nepůsobilo by úplně hezky, kdyby po volbách naskočilo do koalice s ANO. V půldruhamilionové metropoli úplně neplatí, že komunální politika je „o něčem jiném“ než ta velká.