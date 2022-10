ANO a ODS začaly z české politické mapy gumovat malé strany

hnutí ANO do vedení desítek měst

Komunální volby vynesly členy hnutí ANO do vedení desítek měst . Na mnoha místech uzavřelo Babišovo hnutí koalice s ODS.

Za druhé kolo místních voleb se označuje skládání koalic na radnicích. Do konce minulého týdne získalo Babišovo hnutí 33 míst starostů v okresních městech a zapsalo si tak nejlepší výsledek ze všech stran od triumfu ODS v roce 2006. V dalších osmnácti městech získalo alespoň místa v radě a ve stejném počtu sídel okresů vyšlo naprázdno. Žádná dohoda dosud nevznikla v Praze, Jihlavě a Hodoníně.

O fiasku ANO není možné mluvit ani s nadsázkou. Navíc je zřejmé, že se ANO spojuje především s ODS, což je krajně nepříznivá zpráva pro další přežití malých politických stran a hnutí. Jako před lety dominovalo české politice duo ČSSD a ODS, může to být nyní ANO a ODS.

Voliči by možná odsunuli ANO za okraj také na radnicích, přesto Babišovo hnutí ve městech uspělo, protože jeho kandidáti dohodli koalice s politiky ODS a dalších středopravých stran.

Post primátora v Praze, to je zlatá trofej komunálu. Nejvíc peněz, největší prestiž a největší pozornost médií – kdo uhraje pražského primátora, může se málem prohlásit za vítěze voleb. Jenže letos Praha přidělává stranám spíš problémy.

V Českých Budějovicích se rozhodl hejtman Martin Kuba (ODS) vyhnat Babišovce z radnice, kde vládli už osm let, v Olomouci zase primátor Miroslav Žbánek (ANO) definitivně ukončil éru občanských demokratů.

ANO i ODS by nedosáhly tak dobrých výsledků, kdyby nedokázaly vyluxovat hlasy ve svém politickém okolí. Babišovi lidé se mohli opírat o bývalé voliče ČSSD a KSČM, kteří takřka úplně vyklidili pozice v zastupitelstvech. „Sociální demokracie mi je líto,“ potvrdil prezident Zeman, její bývalý šéf.

ODS měla úspěch při integraci místních sdružení a menších liberálních partají, jak svědčí příklad z Prahy. Kandidáti ze stran dosavadní magistrátní koalice složené z Pirátů, Prahy sobě, TOP 09, STAN a lidovců získali v nových volbách 38 mandátů, jen o jeden méně než před čtyřmi roky. Bohatě by to stačilo k obnovení vlády nad městem, kdyby devět z nich nezískali členové TOP 09 a KDU-ČSL, kteří kandidovali na společné listině s ODS. V důsledku to znamená, že občanští demokraté mají takřka jisté místo primátora, i když mají o čtyři zastupitele méně než minule. Obdobný efekt se ovšem dostavil jen v některých velkých městech a například ztrátě Teplic či Mladé Boleslavi nezabránil.