Glosa: Přežít Prahu. Hlavní úkol každé politické strany

Post primátora v Praze, to je zlatá trofej komunálu. Nejvíc peněz, největší prestiž a největší pozornost médií – kdo uhraje pražského primátora, může se málem prohlásit za vítěze voleb. Jenže letos Praha přidělává stranám spíš problémy.

A to hlavně těm vládním, které si společné ovládnutí metropole vysnily jako potvrzení toho, že spojenectví funguje i na komunální úrovni. Jenže jejich pražským lídrům se evidentně zdá o něčem jiném.

Místo vyjednávání školí Svoboda pirátského primátora Zdeňka Hřiba v otevřeném dopise jako žáčka základní školy, že si ještě po volbách dovoluje řídit město, které lídr ODS už považuje za své. Hřib zase složitými matematickými výpočty dokazuje, že volby vlastně vyhrál on, a trvá na tom, že nikoho do čela Prahy jen tak nepustí.

Lidovci dělají, že jejich radní obžalovaný v kauze rozdělování dotací není nic, co by mělo někoho pohoršovat. A tvář TOP 09 Jiří Pospíšil kvůli kauze Dozimetr raději dělá, že neexistuje. Starostové jsou kvůli stejné kauze vděční, že se udrželi v zastupitelstvu a ještě někdo se s nimi baví.

ODS pomýšlí na to, že Piráty vyšachuje s pomocí Prahy Sobě, jenže Jan Čižinský (zatím) vzkazuje, že bez Pirátů dohoda nebude. Zkrátka pat jako vyšitý.

Kdo usedne do křesla primátora, se řeší i v nejvyšších patrech politiky. Premiér Petr Fiala vzkazuje, že by si v Praze přál vládu bez ANO. Alespoň někde, chtělo by se říci, když se s „úhlavním nepřítelem“ ODS spojuje v leckterém krajském městě. A nově dokonce i ve Fialově domovském Brně, i když přitom hlasy Babišových lidí vůbec nepotřebuje.