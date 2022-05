Koalici začínají svírat obavy jako za Babiše. Blíží se první test

Pokud by je ODS v komunálních volbách převálcovala, nebude to pro Spolu v následujících měsících dobrá zpráva.

Má to ale háček, který může spojenectví do budoucna výrazně poškodit – z průzkumů plyne, že vládní popularitu se daří vytěžit pouze ODS. A to nejen na úkor ostatních stran, ale i vlastních koaličních partnerů.

Roli síla stran hraje třeba i při sestavování kandidátek. Ostatně právě k nadcházejícím komunálním a senátním volbám se upíná pozornost slabších koaličních partnerů. Zmiňují je jako test, jak moc je koaliční spolupráce výhodná. Pokud by je ODS ve volbách převálcovala, nebude to pro Spolu v následujících měsících dobrá zpráva.

„Pokud neuspějeme v regionálních volbách, pokud se potvrdí trend, že ODS je takhle silná, tak pak je to na diskusi, jestli je to správný směr,“ říká Lukáš Curylo, moravskoslezský lidovec, který se stal čerstvě místopředsedou strany.

Menší strany mají také pocit, že se možná nechaly zbytečně přetlačit při vyjednávání o vládním programu a upustily od některých svých tradičních témat. „Není třeba vyvolávat paniku, ale nemůžeme to brát na lehkou váhu a jen čekat, že to samo začne růst. Upozadili jsme zbytečně nějaká naše témata, třeba euro,“ říká pražský poslanec TOP 09 Michal Zuna.

Euro jako možný způsob odlišení zmiňuje většina jeho spolustraníků. Má to ale háček. Do koaličního prohlášení vlády se přímo nedostalo. „Každá z těch stran by měla mít právo tam vnášet svá témata a musí se najít model, jak to dělat. A ta témata můžou být i jiná než témata ODS, to není přece vláda ODS,“ říká europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.