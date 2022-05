V Brně kandiduje za ODS boss Komety, Schillerová si u ANO řekla o 30. místo

S podporou premiéra i šéfky Poslanecké sněmovny představily ODS s TOP 09 kandidátku pro komunální volby v Brně. Větší rozruch než Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová však vzbudil ten, kdo na úterní akci chyběl.

Pozici čtyři obsadil jako nestraník za dvojkoalici boss hokejové Komety a asistent kouče národního týmu Libor Zábranský. „Věřím, že za osmnáct let, co pracuji pro Kometu, mám dostatek zkušeností jak manažerských, tak sportovních, abych mohl být součástí týmu, který může posunout a ustálit podporu sportu v Brně,“ vzkázal ve zdravici z finského dějiště světového šampionátu.

Osmačtyřicetiletý manažer má solidní šanci na zisk mandátu a může tak rozhodovat o dotacích pro sport. A to v době, kdy město řeší stavbu miliardové multifunkční arény a zatím neúspěšně hledá jejího provozovatele. Vstup hokejového manažera do politiky hned kritizovali hlavní političtí konkurenti.

Lidovci sice s občanskými demokraty sedí v koalici na magistrátu, ale v posledních týdnech se hlasitě hašteří. Jejich lídr a náměstek brněnské primátorky Petr Hladík kvůli možnému střetu zájmů přirovnal Zábranského k expremiérovi Andreji Babišovi. Přisadila si i jednička ANO, René Černý. „Pokud ODS uspěje, může se pan Zábranský dostat do situace, kdy bude rozhodovat o dotacích pro sport a Kometa může být zvýhodněná proti jiným sportovním klubům,“ reagoval.

Primátorka Markéta Vaňková a lídryně ODS však případný střet zájmů nevnímá. „Nemyslím si, že by to tak mělo být,“ namítla.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Zahájení komunální kampaně ODS a TOP 09 v Brně.

Co se týče nové zamýšlené arény, Brno zrušilo první koncesní řízení na provozovatele haly, protože se přihlásil jediný zájemce. A není jasné, zda se do toho dalšího zapojí i šéf Komety. „Myslím si, že to bude zvažovat. V poslední době jsme se spíš bavili o jeho umístnění na kandidátce či jeho ambici promlouvat do oblasti brněnského sportu,“ doplnila primátorka.

Podle politologa Masarykovy univerzity Michala Pinka se role šéfa Komety vytříbí až po volbách. „Záleží, zda vůbec bude radní. Pokud se tak nestane, třeba jej pozice obyčejného zastupitele nemusí bavit,“ řekl.

Společně bez lidovců

Premiér se šéfkou Sněmovny seděli v Brně pod logem „Společně to zvládneme“. Linka ve sloganu nenápadně schovala brněnskou absenci KDU-ČSL na společném projektu. Na rozdíl od Prahy či Olomouce lidovci v Brně dali přednost předvolebnímu paktu s hnutím STAN. „Není to žádná tragédie, na celé komunální úrovni se spojení nedá zopakovat,“ zdůraznil Fiala.

Karel Komínek z Institutu politického marketingu vidí ve velkých městech specifika s ohledem na komunální doby. „V malé obci často starostu znáte osobně. Vztah s voličem je mnohem bližší, místní osobnosti hrají větší roli. Tam vám stranická příslušnost moc nepomůže, kdežto ve velkých městech se situace dost podobá celostátu a dává pak smysl spojování programově blízkých stran,“ řekl.

TOP 09 má jako dvojku na kandidátce pedagožku Annu Putnovou. Do první dvacítky umístila menší strana čtyři kandidáty, zbytek tvoří ODS a nestraníci. Společně chtějí protlačit do brněnské kampaně i celostátní témata.

Energetickou krizi má v Brně řešit oživená vize horkovodu z Dukovan. Znamenala by miliardové investice. „Je to z mého pohledu zcela zásadní projekt a za sebe říkám, že udělám maximum pro to, aby se nám ho podařilo uskutečnit,“ uvedla Vaňková.

Na energetickou soběstačnost cílí taky lidovci. Jejich celostátní místopředseda a primátorský náměstek Hladík po dvou funkčních obdobích v této roli netají primátorské ambice. Ač se vládnoucí koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD v Brně obešla bez výraznějších skandálů, před blížícími volbami to v ní skřípe. Hlavně první dva se přou o výslednou podobu nového územního plánu nebo rozsah památkové ochrany v Brně.

Tady HLAdík

Právě lidovci na svém náměstkovi stavějí startující kampaň. Dvojkoalice bude razit heslo Tady HLAdík nebo další slogan Rodičům chceme HLAvně dobít baterky.

Hladíkův stranický kolega Jan Grolich na krajské úrovni uspěl s podobně viditelnou kampaní. Plakáty se sloganem „Grolich je jinej“ či originální videa jej vynesly až do hejtmanského křesla. „Dělal to podobný tým a inspiroval se. Za mě zvýraznění HLA skvěle funguje – ptáte se na to, zapamatujte si to. Víte, ze kandiduje nějaký HLAdík…Takže úkol splněn,“ glosoval to hejtman.

Hladík dal tvář také velké papírové figuríně, která v rukou drží bílou ceduli. Brňané tam mohou psát, co chtějí ve městě vylepšit. Náměty chtějí zařadit do volebního programu. „Budeme se Brňanů napřímo ptát, v jakém městě chtějí žít a co je zapotřebí zlepšit. Jenom díky tomu dokážeme opravdu řešit to, co je zajímá,“ vysvětlil lídr.

Foto: tadyhladik.cz Tady HLAdík. Lidovci a Starostové zahájili kampaň do komunálních voleb.

Lidovci se Starosty vsadí taky na rodinnou agendu i dostupné bydlení. „S tím výrazně pomůže územní plán, který je po dvaceti letech přešlapování na místě konečně připraven ke schválení. Je ale také důležité rozhýbat družstevní bydlení. To je projekt, který je velmi dobře připravený a stačí ho odpracovat, aby začal fungovat,“ uvedla dvojka kandidátky Irena Matonohová (STAN).

ANO má zvednout Schillerová

Hnutí ANO dál restauruje brněnskou místní organizaci. V roce 2018 sice ovládlo volby v Brně se 23 procenty hlasů, jenže následná korupční kauza Stoka vedla šéfa hnutí Andreje Babiše ke zrušení dvousethlavé buňky a taky k odchodu exprimátora Petra Vokřála z hnutí.

Teď bude ANO usilovat o voliče v patnácti městských částech. Krajský sněm odsouhlasil kandidátku v úterý, představí ji na začátku června. S pořadovým číslem 30 má oslovit Brňany bývalá vicepremiérka a nově zvolená krajská šéfka ANO Alena Schillerová.

„Chce podpořit kolegy, sama v komunálu nemá ambice,“ potvrdil pro Seznam Zprávy lídr kandidátky a místostarosta brněnských Řečkovic René Černý.

Podle Pinka může Schillerová pomoci, pokud voliči pochopí, že systém kroužkování nemá takový efekt jako ve sněmovních volbách. „Když budou díky ní křížkovat celou kandidátní listinu nebo dají hlas jen ANO, tak to může mít efekt. Pokud dají hlas pouze jí, bude to mít jiný účinek, než si hnutí přeje,“ upozornil politolog na odlišný systém, kdy volič odevzdává tolik hlasů, kolik je míst v daném zastupitelstvu.

„Nahoru by ji paradoxně mohli posunout jen voliči jiných stran,“ doplnil Komínek.

Když další strany v čele s ODS a lidovci před čtyřmi lety obešly vítěze voleb, Andrej Babiš je nařknul z „megapodvodu“. Teď se situace klidně může otočit. Schillerová řekla, že chce být ANO co „nejbohatší nevěsta“ pro případného koaličního partnera. „Nechceme otevírat staré rány. Jsme otevření pro všechna koaliční jednání. Může se stát, že bude v Brně vládnout taková koalice, k níž se přidá hnutí ANO,“ naznačil Černý.

ANO může handlovat i s primátorským křeslem. Pink však nepředpokládá, že by ODS s lidovci kvůli tomu obětovali dosavadní spolupráci na magistrátu. „Hlasy brněnských voličů z velké části zrcadlí celostátní politiku. Strany proto vědí, že se nemohou pro voliče chovat nepředvídatelně,“ řekl politolog.

Rozpad stranického systému podle něj začal v roce 2008, kdy jihomoravská ODS v čele s Milanem Venclíkem začala sestavovat krajskou koalici s ČSSD a Michalem Haškem. Na celostátu přitom byly strany nesmiřitelné. „Výsledek byl, že v horizontu čtyř až šesti let absolutně ztratily důvěru,“ doplnil Pink.

„Vaši starostové“ z ČSSD

Sociální demokraté v Brně před čtyřmi lety získali 6,3 procenta. Po propadáku ve sněmovních volbách se chtějí odrazit ode dna na kandidátce s názvem ČSSD Vaši starostové.

„Neskrýváme, že jsme sociální demokrati, jsme na to hrdí. Chceme zdůraznit, že máme v první desítce kandidátky nejvíc starostů. Ve sněmovních volbách ČSSD padla na hubu a jestli se odrazí ode dna, ukáží právě tyto volby,“ sdělil lídr kandidátky Jiří Oliva. Straníci se fotili u zdi. Není to prý náhoda. Zatímco před čtyřmi lety zaujal celostát Oliver Pospíšil lezoucí z popelnice, teď chce strana vsadit na kartu bydlení. Brno má po vzoru Vídně stavět družstevní byty. Projekt připravuje už několik let, ale brzdí jej dlouhé povolovací procesy.

Socialisté mají v 29 městských částech nejvíc starostů. Oliva se nebojí, že by si voliči uskupení pletli se Starosty a nezávislými. „Nikdo si nemůže vyhrazovat právo používat obecně platné názvy. Jedničkou za STAN v Brně je paní Matonohová a ta žádnou starostkou není,“ rýpl si do konkurence.

Straníci tah konzultovali s novým celostátním šéfem Michalem Šmardou, chtějí prý zdůraznit, že jsou komunální politici. „Toto je historický okamžik v komunálních volbách po třiceti letech. Kandidátka na magistrát se poskládala z lidí, kteří skutečně něco dokázali. Předtím tam vždycky byly stranické zájmy,“ uvedl Josef Haluza, který je starosta Brna-jihu s přestávkami 19 let.

Experti poukazují i na rizika. „Název je trochu nebezpečný vzhledem k jiným uskupením. Určitě to bude chtít vysvětlování, některým voličům název nemusí dávat smysl,“ řekl Komínek.

Piráti bez Zelených

Piráti se zamýšleli nad formou spolupráce se Zelenými či Žít Brno, ve stranické anketě však zvítězila samostatná kandidátka. Na špici chybí dosavadní náměstek Tomáš Koláčný, kolegové mu přiřkli čtyřku. „Kandidátku sestavujeme v primárních volbách. Pro naše členy je důležité téma dopravy, zeleně, kvalitního veřejného prostoru. Tato témata jsme s kolegy zdvihali, proto nám nejspíš dali přednost,“ sdělil lídr kandidátky Marek Lahoda.

Piráti v roce 2012 získali v Brně 8,7 procenta hlasů, teď chtějí výsledek minimálně zopakovat. „Pokud se podaří deset procent, bude to skvělé,“ doplnil lídr.