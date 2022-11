Slíbil mi, že nepodpoří Babiše, řekl lidovec k podpisu pro Středulu

Odborářský šéf Josef Středula dnes ve 13 hodin odevzdal na Ministerstvu vnitra svoji kandidátní listinu pro prezidentské volby v lednu 2023.

„Jako jediný kandidát mám podporu jak od občanů, tak od zákonodárců,“ řekl v úterý. Kandidaturu mu podepsalo na 60 tisíc lidí.

V horní komoře Parlamentu Středula za svoji kandidaturu podle informací Seznam Zpráv v posledních dnech intenzivně lobboval. O podpisy některých senátorů pak prosil i 28. října na recepci na Pražském hradě při příležitosti předávání státních vyznamenání.

„Minulý čtvrtek seděl celý den v Senátu, ale neviděl jsem, že by se s ním někdo z kolegů zastavil,“ řekl Seznam Zprávám jeden ze senátorů ODS. Odborářský boss nakonec uspěl zejména u členů horní komory za lidovou stranu, kteří jsou co do sociálního cítění nejblíže sociálním demokratům, jichž však není v Senátu tolik, aby se za Středulovu kandidátku postavili.

Kunčarova podmínka

Svůj podpis za KDU-ČSL potvrdili Lumír Kantor, Josef Klement, Patrik Kunčar a Miroslav Bazala. Podepsali také Věra Procházková a Zdeněk Matušek, kteří jsou senátory za ANO, a také Tomáš Jirsa z ODS.

Připojil se i senátor za TOP 09 Jan Pirk. „Protože jsme demokrat, tak jsem chtěl, aby i levicoví voliči měli koho volit,“ vysvětlil Seznam Zprávám své důvody.

„Politika KDU-ČSL a také odborová politika, co se týká spravedlnosti pro zaměstnance, jsou si dost podobné. Já sám jsem po škole jako mladý byl v odborech žďárských strojíren a později jsem se o práva zaměstnanců zajímal i ve vedoucích funkcích. Proto si myslím, že by Josef Středula neměl v prezidentské volbě chybět,“ vysvětlil předseda senátorského klubu lidovců Josef Klement.

To Patrik Kunčar přiznal, že jeho podpora byla zcela strategická. „Bylo to z důvodu, aby pomohl rozptýlit hlasy v levé části spektra,“ vysvětlil svoji motivaci, proč dal ještě druhý podpis. Ten první byl pro jeho kolegu ze Senátu Pavla Fischera.

Své rozhodnutí prý Kunčar konzultoval i s předsedou strany Marianem Jurečkou, který toto rozhodnutí posvětil. Senátor si u Středuly zároveň vymínil jednu velkou podmínku. „Moje podmínka byla, že pokud nepostoupí do druhého kola, tak v něm nepodpoří Andreje Babiše. A to mi slíbil,“ dodal.

Středulovi podepsalo kandidátku i několik jeho dalších klubových kolegů. Že by však šlo o příkaz z vedení KDU-ČSL nebo z vedení klubu, to odmítl. „Všichni se rozhodli pode své vůle,“ řekl.

Josef Bazala přiznal, že částečnou motivací bylo i to, že odborář loví ve stejných vodách jako kandidát ANO Andrej Babiš a Středulova kandidatura by tak bývalého premiéra mohla částečně oslabit. „Roli v tom ale hrál i fakt, že se trochu známe,“ dodal.

Podle občanského demokrata Tomáše Jirsy je Středula „uvěřitelný levicový politik“, což byl i jeden z důvodů, proč se, jako pravicový senátor, pod jeho kandidátku podepsal. Vedení strany s tím prý problém nemělo, pokud budou na Středulově kandidátce hlasy jednotlivých stran rovnoměrně rozloženy.

Senátorka ANO: Jsem samostatná jednotka

Zatímco KDU-ČSL a ODS vlastního kandidáta nemají, hnutí ANO poslalo do boje o Hrad svého předsedu Andreje Babiše. I přesto dva senátoři za ANO Středulovi připodepsali.

„Moje rozhodování je moje rozhodování, jsem samostatná jednotka,“ řekla k tomu novopečená senátorka a dřívější poslanyně ANO Věra Procházková. Při dotazu na důvod její podpory Josefa Středuly uvedla, že je to její věc. „Přišli za mnou a byli hodní, tak to dostali.“

Centrále své rozhodnutí prý neoznamovala a nevidí důvod, proč by to měla dělat. Že dostane od vedení ANO vyčiněno, nečeká. „A proč by mi měli nadávat? Nemají důvod mi jakkoliv cokoliv říkat.“

Podobně to vidí i její klubový kolega Zdeněk Matušek, který má však tu výhodu, že není členem ANO. Byl společným kandidátem ANO a ČSSD. „Pana Středulu jsem podpořil na žádost ČSSD s vědomím toho, že poslanci ANO podpoří svého předsedu Babiše. Chtěl jsem umožnit voličům podobného smýšlení, jako je mé, výběr z více kandidátů,“ vysvětlil.

Dodal, že si nemyslí, že by jeho rozhodnutí u ANO nenašlo pochopení.

Byť Josef Středula uvedl, že kromě členů TOP 09 podpořili jeho kandidátku senátoři ze všech politických stran, jeho prohlášením si není příliš jistý předseda klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka.

„Jsem přesvědčen, že to není pravda. My jsme se na klubu dohodli, že každý podpoříme jen jednoho kandidáta. A to pan Středula nebyl. Žádného kandidáta nepodpořili jen tři naši senátoři a ti mi jasně řekli, že pana Středulu nepodpoří,“ uvedl Sobotka. Středulovým prohlášením se klub prý v úterý ráno zabýval a snažil se zjišťovat, kdo ze starostenských senátorů nakonec mohl změnit názor.

Třemi zákonodárci, kteří nikomu kandidaturu nepodepsali, jsou Marek Hilšer, který sám kandiduje, pak ministr Mikuláš Bek a třebíčská senátorka Hana Žáková.