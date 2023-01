„Babiš je chaos.“ Bývalý guvernér ČNB podpořil Pavla

Oba dva finalisty prezidentské volby jsem poznal zblízka a několikrát s nimi osobně jednal. Jako premiér jsem s panem Pavlem jednal coby náčelníkem generálního štábu, už tehdy na mě udělal dojem svým přehledem a klidem. On zažil několik krizí a dokázal se s nimi vždy vyrovnat. Proto si myslím, že to zvládne i dnes a že je vlastně ideálním prezidentem pro krizové období plné nejistot.

Babiš přece říká, že to on je krizový manažer…

Andrej Babiš je chaos. Viděli jsme to v době, kdy jako premiér řešil epidemii covidu. A vidíme to i teď v kampani před prvním i druhým kolem prezidentské volby. To je záplava tolika protichůdných názorů, že vůbec nevím, co od něj čekat.