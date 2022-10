Babiš má covid. Kdy se vyjádří ke kandidatuře, není jasné

Dnes dopoledne však na svém instagramovém účtu sdílel fotku z postele, pod kterou oznámil, že onemocněl covidem-19. „Za celou tu dobu úplně poprvé. Popravdě se teď necítím moc dobře, ráno jsem měl horečku a bolí mě hlava. Musím to holt vyležet. Izolaci mi lékař nařídil do středy,“ sdělil předseda ANO svým fanouškům.

Není jasné, zda myslí středu včetně a zda se tedy termín posune. Navíc pokud by měl stále příznaky onemocnění, musel by zůstat v izolaci déle tak jako tak. Samozřejmě by také vše mohl oznámit pouze skrze sociální sítě.