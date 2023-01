Babišovo tajemství. Agrofert si přisvojil přes firmu napojenou na offshory

Když byla 25. ledna 1993 u Městského soudu v Praze zapsána společnost Agrofert do obchodního rejstříku, patřila výhradně do majetku Babišova zaměstnavatele, slovenského polostátního podniku Petrimex.

O dva roky později, kdy už byl Agrofert prosperující firmou na trhu s hnojivy a dalšími zemědělskými komoditami, si ho Babiš spolu s některými kolegy přivlastnil. Udělal to potají a s pomocí švýcarské společnosti, jejíž majitele nikdy nezveřejnil.

Sporné okolnosti, za jakých v roce 1995 odstřihl Agrofert od jeho mateřského podniku, Babiš nerozkryl ani po oznámení kandidatury na nejvyšší ústavní funkci. Seznam Zprávy se proto pustily do pátrání po dosud neznámých informacích a dokumentech, které by do ovládnutí Agrofertu vnesly více světla.