Na začátku Babišova vzestupu bylo pět milionů z Panamy

Poté, co vydavatelství Mafra a deník MF Dnes koupil podnikatel a politik Andrej Babiš, se Jaroslav Kmenta přesunul do nově vznikajícího časopisu Reportér. Jako investigativní reportér v nové redakci mimo jiné začal rozkrývat způsoby, kterými si šéf vládního hnutí ANO zajišťoval vliv a peníze.

„Vstup Andreje Babiše do Sněmovny a Strakovy akademie neznamenal jen zlom v politice, ale i v pojímání organizovaného zločinu. Babiš nebyl gangster jako Mrázek, byl ‚bílý límeček‘ 21. století. K tomu, aby dosáhl všeho, co chce, používal hlavu, peníze a právníky. Neumlčoval nepřátele kulkou do týlu, ale posílal na ně kontroly. Nekupoval si jednotlivé policajty, on se potkával přímo s ministry vnitra. Jednomu byl dokonce jako čestný host na svatbě,“ říká Kmenta v nové epizodě podcastu Prohnilí.