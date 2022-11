První setkání s Babišem byl šok. Mluvil jako dlaždič, vzpomíná Kmenta

„Někdy do roku 1997 byl Babiš málo známý česko-slovenský podnikatel. Jenže už v té době budoval vztahy se Stanislavem Grossem, který byl tehdy pouhým předsedou poslaneckého klubu ČSSD. V roce 1998 vstoupila ČSSD do vlády a spolu s hvězdou korunního prince ČSSD stoupal i Babišův vliv,“ připomíná Kmenta.

„Někdy v té době jsem se s Andrejem Babišem poprvé potkal i já. Bylo to kvůli privatizaci Unipetrolu v roce 2005. Na první schůzku jsem se připravoval pomalu jako na rande, přece jen to byl jeden z nejbohatších Čechů. Moje představa o distingovaném muži ale vzala rychle za své. Přede mnou byl člověk, který mluvil jako někdo z hospody čtvrté cenové kategorie. Zeptal jsem se, jaké jsou jeho kontakty s politikou, konkrétně se Stanislavem Grossem – a to, co říkal třeba o Grossově manželce, to bych se styděl opakovat i před známými,“ popisuje Kmenta.