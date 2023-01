„Burešovo.“ Přes noc se změnily cedule obce Průhonice

Starosta Průhonic Petr Beneš Seznam Zprávám potvrdil, že někdo pravděpodobně přes noc takto přelepil skoro všechny cedule na vstupu do obce.

„Všimly si toho technické služby, to se nedá moc přehlédnout,“ řekl Beneš.

Obec to nejspíš dál řešit nebude. „Prostě to sloupneme, nic jiného se s tím ani dělat nedá. Je prezidentská kampaň a to se dá čekat,“ vysvětlil starosta obce.