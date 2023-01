Hospic z Hustopečí vrátil Nadaci Agrofert 300 tisíc

„V minulých dnech jsme získali velkorysý dar 300 tisíc korun. Přijali jsme jej v dobré víře a s velkou vděčností, jako všechny dary našich donátorů, neboť slouží tam, kde je to nejvíce potřeba – u starých, nemohoucích či nevyléčitelně nemocných lidí – našich klientů a pacientů,“ napsali představitelé domácího hospice Girasole Hustopeče na facebookové stránce hospice.

Příspěvek o vrácení daru sdílel jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), a to i s odkazem na sbírku na hospic na on-line platformě Darujme.cz. „Jestli chcete udělat gesto, tak jim něco malého pošlete,“ napsal hejtman.

„Jsem rád, že se s tím zvedla vlna solidarity a lidé posílají tomu hospici peníze,“ řekl Grolich Seznam Zprávám. „Andrej Babiš v jednu chvíli říká, že Agrofert nevlastní, a pak se chlubí, jak Agrofert peníze rozdává. Měl by si to alespoň srovnat ve své hlavě, protože to je totální zmatek,“ dodal.