Obec, kde nebudou sledovat v hospodě volby. „Nafackovali si tady.“

Když přijdete do Červeného Kostelce na Náchodsku, hned od začátku vám je jasné, komu tady lidé v prezidentských volbách fandí. Na každém rohu ulice shlíží z plakátů bělovlasá hlava Petra Pavla, která nabízí řád a klid.

Ve zhruba devítitisícovém městě získal generál ve výslužbě v prvním kole 49,55 procenta (2363 hlasů), zatímco šéf hnutí ANO Andrej Babiš 26,19 procenta (1249 hlasů).

„Je to fešák!“ rozplývá se místní kadeřnice Martina. V salonu mají fotografii Petra Pavla ve výloze společně s vánoční dekorací a informací o pivních slavnostech.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Kadeřnice Dáša a Martina, které fandí Petru Pavlovi.

„Neslyšela jsem, že by někoho urážel, na všechno klidně odpovídá, nevím, když vidím ty dva, tak není o čem přemýšlet,“ vkládá se do hovoru druhá kadeřnice Dáša, která fénuje klientku. Ženy si ohledně svého kandidáta notují a zákazníci souhlasně přikyvují.

„Jít ho podpořit do druhého kola je občanská povinnost!“ dodává Martina.

Továrny, dálnice, automobilka

Podhorské město na dohled od polských hranic a s velmi dobrým spojením na dálnici D11 žije zvláštním rytmem, který udávají továrny fungující na několik směn.

Více než kilometrová průmyslová zóna obrazně předěluje nedaleké Babiččino údolí od města. V pásu továren nechybí logistický sklad, prodejna ani dodavatelé dílů do automobilek. Některým z města se ale vyplatí dojíždět až do čtyřicet minut a čtyřicet kilometrů vzdálených Kvasin do Škodovky.

Na ulici tak potkáte lidi, kteří odpoledne čekají na odvoz na večerní směnu do práce. Nebo se ve dveřích domu, kde jsou na fasádě rovnou tři plakáty podporující Petra Pavla, dozvíte, že rodiče dorazí z práce až v noci.

Ostatně v Červeném Kostelci se nezaměstnanost pohybuje mírně pod republikovým průměrem na 3,1 procenta (ČR má 3,5 procenta) a například výhled Ministerstva práce a sociální věcí ohledně pracovního trhu pro letošní rok signalizuje, že v okrese bude více než třetina firem spíše bojovat s nedostatkem zaměstnanců.

To zmiňuje i starosta města Tomáš Prouza (Spoluobčané) – více lidí do města za prací přijíždí. A to včetně Poláků nebo i Ukrajinců. „Neřekl bych, že jsou tady nadstandardní mzdy, ale jsou tady pracovní příležitosti. Ve výběžku je to asi chudší, tady je to takový průměr,“ říká starosta.

Pro představu: hledá se v lokalitě dělník s nástupní mzdou do 25 tisíc korun, mechanik do 30 tisíc korun nebo svářeč s výplatou do 23 tisíc korun.

Soused s dobrou pověstí

Převaha Petra Pavla v Červeném Kostelci má jedno očividné vysvětlení. Generál ve výslužbě má na město vazbu.

„Je to o tom, že ve Lhotě bydleli jeho rodiče a teď tam má přestavený barák,“ říká starosta a poukazuje na to, že v městské části, kde má Pavel dům, také získal největší podíl hlasů – přes 60 procent.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy „Petr Pavel tady staví dům,“ má jasnou odpověď na volební úspěch starosta Tomáš Prouza.

Ke konkrétnímu domu reportéra vede seniorka Anna, která si vyšla na procházku, a popisuje, že Pavlova rodina má mezi sousedy dobrou pověst. Anna se znala s Pavlovou babičkou.

„To víte, že ho půjdu podpořit. Má rozumný projev. Co slyšíte od toho druhého, to je plácání. Včera jsem zrovna četla, že Babiš lidem vysvětloval, že to s těmi vojsky v debatě po..al. No plácání. Zbrklé, neuvážené,“ líčí seniorka.

Trojice stavebníků u Pavlova skromnějšího domu je ale z přítomnosti reportéra celkem nervózní. „Víte, komu to patří?“ ptá se jeden, zatímco druhý říká, že neví, jestli vůbec můžou s novinářem mluvit, že by museli nejdříve zavolat do volebního štábu Petra Pavla.

„Nevědí, do čeho jdou. Počkejte, až je naverbuje“

Stoprocentní podporu ale generál kolem rozestavěného domu nemá. Vyloženě rozrušená představou, že by vyhrál, je drobná černovláska s trvalou spěchající od vlaku.

„Půjdu k volbám, ale jeho rozhodně volit nebudu. Mladí jsou zblblí, ti chtějí volit generála, ale nevědí, co je čeká. A mně se to nelíbí. Viděla jsem to na YouTube. Je mi z toho dneska úplně špatně. Až je naverbuje, tak uvidí,“ říká žena a popisuje hlavní motto kampaně druhého kandidáta Andreje Babiše.

Na dotaz, jak by mohl Pavel jako prezident verbovat do války, reaguje slovy, že by takové nařízení jako prezident musel podepsat a Petr Pavel by to udělal.

Naopak čtyřicátník Michal generálovi ve výslužbě fandí, potkal ho osobně na místních slavnostech a podle něj se na nikoho nepovyšuje. „Je mi jedno, jestli bude prezident Petr, nebo Pavel, když to zjednoduším.“

Mladý muž je živnostník, který zastupuje velkoobchod se šperky, a život v Červeném Kostelci si chválí. „Mě osobně netrápí nic. Líbí se mi hory a malé město,“ shrnuje.

Na odvoz na odpolední směnu do továrny Škody Auto v Kvasinách čeká před budovou střední školy Roman Umprecht. Jestli půjde k volbám, zatím neví. Špatně mu vycházejí směny? „Spíš jestli budu mít chuť,“ reaguje.

Práce ve Škodovce si váží. „Hodně dobře placená práce. Jsou tam bonusy, třinácté platy. Hodně lidí to pomlouvá, že tam jsou velké platy, ale to jsou většinou lidi, co tam nepracují. Závidí prostě,“ říká Roman a chválí si i život ve městě. „Je to tady optimální. Klidné město a okolo samá příroda, samý les.“

V Červeném Kostelci mimochodem k prvnímu kolu voleb šlo 73,49 procenta oprávněných voličů, což je zhruba o osm procent více než před pěti lety.

Katolíci v Čechách

„Moc se modlíme, aby se uzdravil a vyhrál,“ říká na generálovu adresu seniorka Božena po boku svého muže Antonína. Zrovna když se dvojice zastavila u vitríny se smutečními oznámeními.

Ve své odpovědi odhalují hlubší odpověď, proč Červený Kostelec aktuálně fandí spíše Petru Pavlovi: město platí za lokalitu, kde volební úspěchy zaznamenává KDU-ČSL díky velké katolické voličské základně.

Starosta Tomáš Prouza vysvětluje, že sice není lidovecký kandidát, ale utvořili s nimi koalici a v minulosti ve městě právě lidovci tradičně vedli. „Kostel bývá hodně plný,“ dodává starosta.

Červený Kostelec v číslech Foto: Seznam Zprávy Foto: Seznam Zprávy počet obyvatel 8 207 nezaměstnanost 3,1 % podíl osob v exekuci 4 % průměrný počet exekucí na osobu 5,5 vítěz 1. kola prezidentských voleb 2023 Pavel (49,55 %), Babiš (26,12 %), Nerudová (9,92 %) vítěz prezidentských voleb 2018 Drahoš (57,92 %), Zeman (42,07 % )

Ve městě je patrná přítomnost Oblastní charity Červený Kostelec, která zde provozuje hospic a pomáhá se starat o dalších více než 200 seniorů, kteří sice žijí se svými rodinami, ale už potřebují asistenci.

„Když už někdo nemůže, je na polohovací posteli, tak za ním jedeme i třikrát denně. Ráno odpoledne a večer. Je to úplně něco jiného, když se prostřídáme, než když se musí starat rodina od rána do večera. Jinak je to skutečně vyčerpávající,“ říká Lenka Vlčková, vedoucí charitní pečovatelské služby.

A zmiňuje, že není příliš obvyklé, aby rodiny takto o své seniory pečovaly. „V dnešní době je senior většinou nepopulární, většinou ho chce rodina separovat do různých domovů pro seniory,“ zmiňuje Vlčková.

Tomáš Petráček, vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vysvětluje, že Červený Kostelec patří k regionům, kde se udržela tradiční víra podobně jako na Moravě.

„Spojuje se to se spolkovou a národní tradicí tělovýchovy Orel a je to důraz na katolicko-vlastenecké hodnoty,“ upozorňuje Petráček a dodává, že z Červeného Kostelce také pochází řada kněží.

„Mimochodem biskup Holub odtamtud pochází,“ poznamenává vedoucí katedry.

Přesto ve městě funguje i klasický lokál, který má podle hospodské hned tři názvy – Pod Komínem, Na Růžku nebo i U Žida, kde jsou schopní si štamgasti ještě nafackovat. Naposledy se to podle výčepní mělo stát právě v sobotu při sledování výsledků prvního kola.