„Mladí mě s Pavlem štvou,“ zlobí se senioři v Kladně, kde generál vede

„Volby? Tak to přecházíme, to tady zajímá možná tak důchodce,“ nepřipouští jakékoliv další řeči o politice dvojice mladých žen s kočárkem v podloubí jednoho z šesti kladenských věžáků a trochu znechuceně se vzdaluje.

Ve skutečnosti zde v těsné blízkosti žijí lidé s protichůdnými a často velmi svéráznými názory na prezidentskou volbu. V celém středočeském Kladně, podobně jako v dalších městech blízko Prahy, vyhrál generál ve výslužbě Petr Pavel s více než 39 procenty hlasů. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ale získal jen o zhruba tisícovku hlasů méně, a dosáhl tak na bezmála 36 procent.

Jenomže ještě podrobnější výsledky odhalují výrazné rozdíly v rámci lokalit. Třeba šestice neoklasických bytovek je doslova ostrovem podpory pro bývalého premiéra – získal zde 46,6 procenta hlasů (Pavel 20,8 procenta). A jen o pár desítek metrů dál, směrem do centra, naopak generál získal 43,7 procenta hlasů a Andrej Babiš necelých 30 procent.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Kladenské věžáky, kde volí Andreje Babiše.

Reálně tak stačí přejít ulici a člověk se ocitne ve zcela jiném názorovém táboře.

„Pavel je silná osobnost, měl by Babiše porazit,“ říká drobný šedesátník Roman Křečan, který po poledni přiznává, že byl na pivu, a teď míří na autobusovou zastávku.

Vypráví, že nevede jednoduchý život. Před lety přišel o řidičský průkaz a teď se živí v bezpečnostních službách. „Je to takové odkladiště ‚předdůchodců‘, někde stojím. Samozřejmě jsou lepší pozice. Ale už mi nic jiného nezbylo,“ líčí. Jestli stihne odvolit, zatím neví, stará se ještě o svoji matku.

Kdo je tady prezident? Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com ‎ Seznam Zprávy vyrazily do obcí, kde prezidentští kandidáti drtivě uspěli v prvním kole voleb. Reportéři Jan Novák a Petr Švihel se zajímali o to, co místní lidi přimělo jít volit, odkud čerpají o kandidátech informace, proč se tak rozhodli a jaká témata považují v těchto volbách za důležitá. Chtěli se také dozvědět, jak se v daném regionu lidem žije a co je nejvíce trápí. Týden před druhým kolem voleb si tak na Seznam Zprávách každý den přečtete podrobnou reportáž z míst, kde se bude rozhodovat o příštím prezidentovi. 1. Rovná na Sokolovsku 2. Železná Ruda na Klatovsku 3. Vřesová na Sokolovsku 4. Červený Kostelec na Náchodsku 5. Slezské Pavlovice na Bruntálsku 6. Věžáky na Kladně

Roman opakuje argument, že Andrej Babiš přeci nemůže mít všechno, co si zamane. „Řekne si, že bude ministrem, a je ministrem, že bude ředitelem, tak je ředitelem. Vždycky nakonec přijde někdo, kdo je silnější a má lepší politiku. O tom je celá historie,“ říká k předsedovi hnutí ANO.

„Já budu volit Babiše. Babiš je politik a Petr Pavel není. Babiš je jako Donald Trump, je to podnikatel, co šel do politiky. I když třeba i kvůli té imunitě, ale to je úplně jedno,“ zdůrazňuje naopak mladý Robert podobnou cestu bývalého amerického prezidenta a aspiranta na toho českého.

Robert má po škole, živí se jako řidič a chválí si to. Má sice hodně přesčasů, ale díky tomu i nadprůměrný plat. Zrovna se vrací z procházky se psem a postává u bočního vchodu do věžáku. Na Andreji Babišovi mimo jiné oceňuje, že zavedl EET, a mluví o tom, že babičce jako premiér zvedl důchod o osm tisíc korun. Uznává, že i teď – za Fialovy vlády – babičce roste důchod. „Ale taky teď rostou ceny potraviny,“ argumentuje.

Minulé prezidentské volby v roce 2018 ve městě vyhrál Miloš Zeman. V posledních parlamentních volbách nejvíce hlasů získalo hnutí ANO, přes 27 procent, a hned v závěsu koalice SPOLU s 25 procenty hlasů.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Kladenské věžáky z 50. let stále slouží jako obecní byty.

Kladenské věžáky, kde fandí Babišovi, stále fungují jako městské byty. „První nájemníci se stěhovali v roce 1956 do prvního věžáku a vesměs to byly mladé rodiny s dětmi, spousta z nich v domech stále bydlí, odpovídá to tomu, že už jsou to senioři,“ říká místní průvodkyně v Muzeu věžáků Vendula Humlová.

Tři domy podle ní patřily původně dolům a tři hutím. „Byla veliká poptávka po bydlení s tím, jak tady rostl průmysl. Potřebovali ubytovat všechny, rozhodně to nebylo prominentní bydlení. Skladba byla různá, tak je ve věžácích pět druhů bytů od garsonek až po veliké byty o 112 metrech čtverečních,“ doplňuje Humlová.

Město, které se samo označilo za ghetto

Kladno s téměř 67 tisíci obyvateli, které je vzdálené třicet kilometrů od Prahy, lze skoro označit za fenomén. V minulých letech dokonce radnice celé město vyhlásila za sociálně vyloučenou lokalitu, aby nemusela vyplácet doplatky na bydlení. Rozhodnutí o tom, že je celé město prakticky „ghettem“ v roce 2019 zrušil krajský úřad.

Stále ale lidé ve městě mezi řečí zmíní, že se „krade i za bílého dne“ a i u kladenských věžáků reportér narazil na nezletilou dívku, která si v zákoutí nervózně píchala drogy.

Kladno v číslech Foto: Seznam Zprávy ‎ počet obyvatel 66 903 nezaměstnanost 5,5 % podíl osob v exekuci 10,6 % průměrný počet exekucí na osobu 5,9 vítěz 1. kola prezidentských voleb 2023 Pavel (39,35 %), Babiš (35,75 %), Nerudová (11,85 %) vítěz prezidentských voleb 2018 Zeman (52,82 %), Drahoš (47,17 %)

Zhruba každého desátého ve věku nad 15 let v Kladně trápily v roce 2021 exekuce, což je nad republikovým průměrem (7,9 procenta). A průměrně na jednoho dlužníka ve městě připadalo 5,9 exekuce. I nezaměstnanost je mírně nad celorepublikovou úrovní – pohybuje se na 5,5 procenta.

Na druhou stranu je v okolí Kladna řada pracovních příležitostí a lidé dojíždějí za prací také do nedaleké Prahy. Aktuálně se například ve městě hledá kuchař do kantýny s nástupní mzdou 37 až 42 tisíc korun, klempíř s výdělkem až 45 tisíc korun nebo skladník s nástupní mzdou nad 19 tisíc korun.

„Není to diplomat, je to voják“

Mírné „dusno“ kvůli prezidentským volbám je v domácnosti skladníka, který se představuje jako Martin Z. Během čtvrtečního poledne obchází kladenské věžáky s obřím psem na vodítku. A na procházce si udělá zastávku v samoobsluze, kde si kupuje energetický nápoj v plechovce.

„Přítelkyně je Slovenka a ta by chtěla Babiše. Trochu se dohadujeme,“ říká unaveným hlasem Martin. Její názor nechápe, bývalý premiér mu už přijde směšný a zároveň mu vadí, jak je v debatách agresivní. „Kdyby byl na Hradě někdo lepší, tak by to bylo lepší,“ myslí si.

To seniorka Hanka, která se dřív živila jako prodavačka a pracovala i v kantýně, by naopak trochu ironicky mladým přála za prezidenta generála. „Udělá to, že bude vojna, a to by oni měli podstoupit, aby neměli roupy!“ myslí si žena, která bude volit Babiše.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy U věžáků, kde fandí Babišovi, Pavlovy plakáty nevydrží.

„To víte, že mě to rozčiluje, že mladí chtějí Pavla. Nemá zkušenosti. Není to diplomat, není to politik, je to voják,“ zlobí se a okamžitě začne nadávat na kvalitu jídla, ale i obecně na život v kapitalismu.

„Já jsem v KSČ nebyla, ale myslím si, že to fungovalo. Tolik jídla a věcí nebylo, ale taky je to teď nekvalitní. Je to samý separát, samá chemie,“ říká Hanka a prohlašuje, že už ji nechutnají ani cigarety, ani alkohol a může pít leda tak čaj.

A vyloženě se rozpálí u důchodů. Fialova vláda podle ní sice seniorům přidává, ale následující generace to zruinuje. „Co na to naše děti, naši vnuci? Ti budou úplně ve srabu. Dává to ze svého? Fiala? Nedává! Kam to vede? Do záhuby! Vždyť je to psané i v Bibli!“ zlobí se.

Fischer by byl nejlepší

Nedaleko od věžáků postává na ulici Jan. Jak sám říká, už je štastně několik let v důchodu, předtím byl živnostník.

„Já se bojím. Já si Babiše jako prezidenta nepředstavuji, stejně jako jsem si nepředstavoval pana Zemana. Deset let byl problém se Zemanem a teď dalších pět let problém s Babišem?!“ zvedá hlas jen při té představě.

Vypráví, že by si ideálně představoval jako prezidenta Pavla Fischera, jenomže nakonec s celou rodinou volili spíše takticky. „Volili jsme pana Pavla, protože jsme se domnívali, že se pan Fischer do druhého kola nedostane,“ říká Jan.

Pavla podpoří i ve druhém kole. „Babiše tady nikdo nechce, když vidíte ty tiskovky, tak to je k zblití,“ vysvětluje.

Foto: Petr Pavel, Seznam Zprávy Na Kladně zvítězil v prvním kole Petr Pavel. S mírným náskokem. V minulosti zde uspěl i Zeman nebo Schwarzenberg.

O tom, že by byl ideální prezident Petr Pavel, mluví i Matěj Pokorný u svého domu na druhé straně města.

„Postupem času se tady obměnila generace a jsou tady lidé čtyřicet let a níž. Je tady nádraží, takže i dobrá dostupnost do Prahy, kde lidé pracují. Upřímně si myslím, že tak 80 procent lidí pracuje v Praze. A historicky tady byla vždycky úspěšná ODS,“ vysvětluje místní poměry a sám se představuje jako podnikatel.