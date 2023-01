Reportáž od hranic, ale chudobu nečekejte. „Říkám, kdokoliv jiný než Babiš!“

„Sice ho neodsoudili za Čapí hnízdo, ale pro mě je to pořád zloděj!“ rozčiluje se Pavel, který volil generála. „Přesvědčilo mě jeho vystupování. A že do něj šije Miloš Zeman, že nemá žádnou politickou zkušenost? Blbec! Jakou měl původně Havel?“

Soused při jeho promluvě kroutí hlavou. „Zase ale to je tak jediné… Takový přehled jako Babiš nemá,“ oponuje a dodává, že na Pavlovi kromě toho klidu nevidí žádné další kvality. Generála ve výslužbě sice taky volil, ale se sousedem se na politice neshodnou. „Je to tím, že mám internet a čtu tam články,“ vysvětluje druhý z mužů.

Seznam Zprávy vyrazily do obcí, kde prezidentští kandidáti drtivě uspěli v prvním kole voleb. Reportéři Jan Novák a Petr Švihel se zajímali o to, co místní lidi přimělo jít volit, odkud čerpají o kandidátech informace, proč se tak rozhodli a jaká témata považují v těchto volbách za důležitá. Chtěli se také dozvědět, jak se v daném regionu lidem žije a co je nejvíce trápí.

Z obchodu jde s nákupem také šedesátnice Dana. Ta si prý vysloveně zakládá na tom, že Babiše nenávidí. „Kdybyste si dal do košíku v obchodě kuře od Babiše a ona by to viděla, tak je schopná vám ho vyhodit,“ špitne Danina kamarádka, která na ni čeká u auta.

„Babiše normální lidé nechtějí,“ doplňuje Dana. „Ještě mi v ničem za těch osm let nepomohl. Ten člověk je prostě zlý. Nevěřím, že to nedělá pro sebe,“ vypočítává a ještě zdůrazňuje, že sice lidé říkají, že zvýšil důchod, ale Fialova vláda za první rok zvyšovala důchody hned třikrát.

Další seniorka Zdeňka říká, že Andrej Babiš není mezi místními oblíbený. A to i přesto, že právě šéf hnutí ANO více oslovuje starší voliče. „Probírám to s kamarádkou. Ta kouká na facebook a čte to tam. A já jí říkám, ať to nečte a rozhoduje se podle toho, co kandidáti říkají.“