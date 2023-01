Komentář: Hodnoty? Bezvýznamné, v kampani jde o flanel a kočky

Problém ale je, že obě dvě polohy připomínají politickou kampaň vlastně jen zdánlivě. Z Petra Pavla jako by se stal definitivně produkt – a to trochu i jemu samotnému navzdory, protože většina jeho přirozených výstupů působí mnohem lépe než výstupy stylizované, v nichž úplně nebývá jasné, na co vlastně kampaň poutá. Někdy by to mohly být hodinky nebo oblek značky Generál, jimž propůjčila tvář „hvězda“ showbyznysu, a jindy zase reklama na domácí nářadí – nejčastěji sekeru – potřebné pro každého domácího kutila, který se nebojí přiložit ruku k dílu. Co přesně to má vypovídat o vlohách pro výkon úřadu prezidenta, nevíme. Vrcholem vánočního času se pak staly obligátní fotky s kočičkami. Pravděpodobně nejtěžší kalibr sociálních sítí neváhal použít jak „flanelový“ generál, tak jeho zatím největší mužský soupeř – Andrej Babiš.