Komentář: Nespílejme přímé volbě prezidenta. Za prohry demokratů nemůže

Prezidentská kampaň se rozjíždí naostro a my jsme svědky pozoruhodného úkazu. Spolu s tím, jak jsou voliči přesvědčováni o osudovosti těchto voleb, narůstá dehonestace přímé volby jako takové. Skoro nemine dne, abychom si nemohli přečíst nebo vyslechnout lamentaci nějakého politika, experta na společenské vědy či jiného glosátora nad zavedením prezidentského plebiscitu v Česku.

Na celé věci je pozoruhodná vehemence a masovost odsudku přímé volby. Prakticky se už nevyskytují hlasy (nemluvě už o nějakém názorovém proudu), které by výběr prezidenta občany hájily. Na tom, že přechod od parlamentní volby prezidenta k lidové byl fatální chybou, podvracející parlamentní systém, se shoduje i různorodá plejáda osobností od Petra Pitharta, přes Pavla Rychetského či Petra Fialu až po vítěze dvou parlamentních prezidentských voleb Václava Klause.

Je přitom nápadné, že řadu jejích zatvrzelých kritiků nijak zvlášť nezaráží, že v této „osudové chybě“ setrvává dnes už jednadvacet evropských států včetně řady postkomunistických zemí, kde volí prezidenta občané. Aniž by to podkopalo ryze parlamentní systémy, které panují ve většině těchto států.

Jako hrůzné memento připomínají Zemanův pokus o hradní puč, kdy po pádu kabinetu Petra Nečase v roce 2013 jmenoval proti vůli Parlamentu svou vzdorovládu. To byl bezesporu brutální útok na rovnovážný systém Ústavy. Ale volebním vítězstvím opojený prezident přece neuspěl! Jeho vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, která svým rozpuštěním vyvolala předčasné volby.

Ostatně že to až tak nesouvisí s přímou volbou, jen dotvrzuje fakt, že stejně zpupně ze zachoval i Parlamentem zvolený Václav Klaus, když odmítl návrh premiéra Petra Nečase na odvolání ministra školství Josefa Dobeše. A stejně jako Babiš, i Nečas poníženě sklapl podpatky.

Z toho plyne jediné: Přímo zvolený prezident se může do libosti opájet pocitem, že disponuje silnějším mandátem. Ve skutečnosti ale máme dost ústavních pojistek, kterými ho lze zatlačit do ústavních mezí. Předpokládá to ovšem odhodlání je použít.