Přímá volba hlavy státu rozdělila společnost, říká politolog Lebeda

Jedenadvacet lidí se přihlásilo do boje o prezidentské křeslo. Jsou mezi nimi politici, akademici i podnikatelé. Jejich přihlášky i kandidátní listiny teď zkoumá Ministerstvo vnitra, které 25. listopadu definitivně potvrdí, kdo všechno do lednových voleb půjde. Na jaký styl boje o Pražský hrad se máme připravit? Kdo z uchazečů o prezidentský post s veřejností komunikuje nejlépe? A v čem je nevýhoda přímé volby hlavy státu?

Oba se shodli, že zásadním zlomem v probíhající kampani je oficiálně ohlášená kandidatura stávajícího předsedy hnutí ANO. „Myslím, že s jistotou můžeme říci, že Andrej Babiš je ten typ kandidáta, který, pokud se do něčeho pustí, tak to bude dělat naplno, bude mít tah na branku a bude se maximálně snažit využít té stávající situace,“ odhaduje Tomáš Lebeda.

Babišovy možné volební zisky nepodceňuje ani Karel Páral. „Pokud by postoupil do druhého kola, tak budou vyjednávání, budou licitace a bude boj o přesun hlasů. A nikde není psáno, že Andrej Babiš nakonec pomocí té kampaně, kterou bude intenzivně vést, nepřesvědčí voliče, že je jiný Babiš, že se polepšil.“ Podle politologa Párala bude chtít být prezidentem lidí, kteří nejsou spokojení s vládou a budou v prezidentských volbách hlasovat proti ní.

„A to, co mi přijde jako úplně nejhorší produkt přímé volby, je to, že přímá volba je pravděpodobně hlavní příčinou obrovského rozdělení společnosti, kterého jsme v těch posledních deseti letech svědky. Velmi to zatěžuje politickou kulturu a je to jeden ze zdrojů, který u nás živí politický populismus,“ myslí si politolog Tomáš Lebeda.