Odvolání Köppla z RRTV kvůli střetu zájmů doporučil volební výbor Sněmovně

Volební výbor Poslanecké sněmovny doporučil Sněmovně odvolání Daniela Köppla z postu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli jeho vystoupení v České televizi 14. ledna, kdy hovořil jako člen marketingového týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO). Podle usnesení zpochybnil svoji nezávislost a nestrannost.

Dnes k tomu Köppl řekl, že v průběhu vystoupení v televizi komentoval jen obecné věci. „Není to nic, co by dokazovalo tenhle vztah, který tam není,“ uvedl.

Köppl zároveň působí jako poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny za ANO Karla Havlíčka. Zastali se ho tak poslanci hnutí. Stanislav Berkovec případ označil za „sofistikovaný bonz“. Jako jediný hlasoval proti, ostatní poslanci ANO se hlasování zdrželi.

Köppl se přišel na jednání výboru obhajovat, což rozezlilo poslankyni Miladu Voborskou (STAN). „Když jsem slyšela, že přijdete osobně, očekávala jsem, že přijdete s rezignací. Tohoto nás ušetřete. Je vaše volba, že pracujete pro ANO, není na tom nic špatného, ale neslučuje se to s prací člena RRTV,“ vpálila Köpplovi Voborská.

Naopak poslanci ANO se ho v diskuzi zastali. „Nikdy jsem nezaznamenal, že by pan magistr Köppl otevřeně podporoval hnutí ANO. Historicky to není poprvé, co tady byly střety zájmů, kdy členové rady spolupracovali nebo spolupracují se svými soukromými agenturami na akcích, které pořádá Česká televize,“ uvedl Stanislav Berkovec (ANO).

Dodal, že situaci považuje, za „sofistikovaný bonz“. Informace z transparentního účtu označil za „zacházení do soukromí“. Když mu kolegové vysvětlili, že jde o transparentní účet jejich hnutí, který je veřejný, argumentoval tím, že jen „říká, jak to na něj působí“. „Připomíná mi to doby, kdy Veřejná bezpečnost jezdila a strhávala plakáty,“ vysvětloval Berkovec.

Jeho názor rozezlil místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olgu Richterovou (Piráti), která návrh na odvolání Köppla podala. „Připadá mi, že už byla naplněna míra trapnosti. Fakta zní jasně. Existují fotky z mítinků, zmiňovaný rozhovor, existující smlouvy – to jsou všechno veřejné zdroje. Tak prosím v rámci důstojnosti dnešního jednání se netvařme, že transparentní účet politické strany je šťourání se v soukromí,“ uvedla Richterová.

Ta ve svém návrhu argumentovala nejen Köpplovým vystoupením z poloviny ledna, ale i reportáží z dalšího dne, ve které opět vystupoval jako člen marketingového týmu Andreje Babiše, a také platbou z transparentního účtu hnutí ANO na jeho účet s předmětem „analýza“.

Daniel Köppl před poslanci uvedl, že si je jistý, že neporušil žádné právní ustanovení. Své vystoupení v televizi označil za nešťastné.

„Ale trvám na tom, že jsem nevystupoval ve prospěch ANO, jen jsem popisoval faktický stav věci,“ řekl. Dodal, že z transparentního účtu hnutí ANO je viditelné, že není členem marketingového týmu. To označil za lež, kterou rozšířili někteří poslanci.

Dubnová platba za analýzu se prý týkala loňských senátních voleb na Jičínsku. Ve své práci pro Karla Havlíčka problém nevidí.

Proti rozhodnutí se bude chtít bránit. „Bude zajímavý ten důkazní argument,“ řekl Seznam Zprávám. K analýze, kterou loni vypracoval, uvedl, že neobsahuje žádná komunikační doporučení. „Je to jen vědecký názor,“ dodal.

„Obdrželi jsme celkem šest podání,“ uvedl předseda RRTV Václav Mencl. Dodal, že šetřením rada dospěla k tomu, že mohlo dojít k porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. „Rada tyto podněty postoupila Poslanecké sněmovně,“ dodal.