Lidé v prezidentské volbě prosázeli rekordní částku, téměř 700 milionů korun

„Díky výsledkům, zejména pak celkovému vítězství Petra Pavla, vyhráli tentokrát bookmakeři – tržby z voleb dosáhly na 37 milionů korun – 193 milionů bylo vyplaceno zpět na výhrách. Během přijímání sázek nicméně bookmakeři šli do ohromného rizika, pokud by se vítězem stal Andrej Babiš, zůstali by bookmakeři v mínusu cca 380 milionů korun, Babiš byl průměrně nasázený v mnohem vyšším kursu než Pavel,“ popsal podrobnou bilanci posledních dní Petr Šrain, mluvčí Fortuny.

„Zájem o volby gradoval právě v posledních dvou dnech, kdy Babiš zveřejnil svoji výzvu, v té tobě byla aktivita sázkařů opravdu mimořádná. Těžko ale posoudit, do jaké míry se na ní toto podepsalo. Spíše to byla samotná atraktivita přímé volby hlavy státu, vrcholící kampaň nebo finálové debaty, říká mluvčí Fortuny Petr Šrain pro Seznam Zprávy. Právě tuto sázkovou kancelář a její kurz tehdy Andrej Babiš zmínil.

„Navíc kandidát na prezidenta republiky vyzýval voliče k hazardu za situace, kdy šance na jeho výhru v této sázce byla podle aktuálního kursu všech sázkových kanceláří velmi malá. To, že lidé, kteří mu uvěřili, o své peníze velmi pravděpodobně přijdou, už jim ale nesdělil. A pokud by to snad mělo být chápáno jako reklama na hazard, tak by takové sdělení mělo obsahovat povinné sdělení o možné škodlivosti účasti na hazardní hře a zákazu účasti osob mladších 18 let,“ dodává Václav Sochor z Tipsportu.