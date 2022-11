Citlivá hra o prezidentskou debatu. Soupeře znervózňují Babišovy plány

Na Novu, nebo do České televize? Překvapivý rébus v současnosti řeší v týmech favoritů na postup do 2. kola prezidentských voleb.

Lze totiž očekávat, že expremiér Andrej Babiš přijme pozvání TV Nova, do jejíhož vysílání chodí poměrně často. Na svém profilu na Instagramu před několika dny navíc avizoval, že do debaty veřejnoprávní televize nedorazí. „Do ČT nechodím proto, že vás zkrátka nenechají domluvit,“ prohlásil šéf ANO.

Pokud by Pavel a Nerudová přijali pozvání ČT, Babiš by mohl být jediným kandidátem v hlavním vysílacím čase na Nově. Zdroje redakce blízké vedení týmů Pavla a Nerudové mimo záznam zmiňují obavu, aby si z toho předseda hnutí ANO na soukromé stanici neudělal v předvečer voleb vlastní one man show. Zmínily i to, že dříve jim přišla nabídka z Kavčích hor.