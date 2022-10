Zákon o manželství pro všechny bych podepsal, řekl Fischer při startu kampaně

Čtvrt roku před prezidentskými volbami naplno rozjel kampaň další kandidát – senátor Pavel Fischer. Představil program, který označuje za demokratický a proevropský. Měl by vycházet z jeho dlouholeté praxe v diplomacii.

Velká část jeho tiskové konference se však týkala homosexuálů a jejich práv. Fischerovi se totiž v posledních dnech vrátil jeho pět let starý výrok z diskuze v předchozích prezidentských volbách, kdy uvedl, že by homosexuála nejmenoval ústavním soudcem. Za výrok se později několikrát omluvil.

Pět let starý výrok před několika dny připomenul předseda hnutí ANO Andrej Babiš v jednom ze svých příspěvků na sociálních sítích, kde se vymezoval proti prezidentským kandidátům, které podpořila koalice Spolu. Fischera nazval „pánem, co by diskriminoval homosexuály“.