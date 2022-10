Nový kandidát na Hrad Fischer přiznal své výdělky

To je základ rodinného jmění, které na žádost Seznam Zpráv přiznal senátor a nově také kandidát na prezidenta Pavel Fischer.

Kdyby se Pavel Fischer, který je předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ohledně loňského výdělku 2,1 milionu korun poměřoval s hlavními volebními konkurenty, byl by na druhém místě za Danuší Nerudovou.

Jak už bylo uvedeno, generál Pavel původně do dotazníku Seznam Zpráv uvedl jen důchod 29 tisíc měsíčně, ale neprozradil, jak vysokou pobírá od armády výsluhu.

V pomyslném žebříčku by se tak umístil až na posledním místě.

Znamená to také, že pokud by se novou hlavou státu stal někdo ze zmíněné pětice, z hlediska příjmů by si vyjma Nerudové viditelně polepšil.