Zdraví kandidátů na Hrad. Jeden přiznal problém s tlakem, další 7 žihadel

Pokud by byl za nového prezidenta zvolen někdo z kandidátů, které favorizují aktuální průzkumy, bezprostředně nehrozí, že by kvůli zdravotním potížím nemohl plnohodnotně vykonávat mandát.

Jako jediný také do dotazníku napsal, že v posledních pěti letech byl hospitalizován. Bylo to prý ale jen krátce, kvůli alergické reakci po pobodání včelami.

Jde jednak o to, že dnes osmašedesátiletý politik by se stal nejstarším z kandidátů a také od mládí žije bez sleziny. Nynějšímu šéfovi hnutí ANO tento orgán lékaři vyoperovali už v roce 1969, protože trpěl trombocytopenií neboli sníženým množstvím krevních destiček. Už dříve také uvedl, že má vysoký tlak a bere kvůli tomu léky.

Letos v březnu byl Andrej Babiš týden hospitalizován v pražském IKEM. A to poté, co nakrátko ztratil i vědomí.

„Všichni by měli předložit lékařskou zprávu. Byla by to slušnost vůči voličům. Nejde totiž o to, co si o svém zdraví myslím já, ale co si myslí lékaři,“ uvedl pro Seznam Zprávy Horáček.