Přehled majetku „prezidentů“: Milionové příjmy, dva rodinné domy a jedno 3+kk

To jsou některé údaje o příjmech a majetkových poměrech čtyř uchazečů o prezidentskou funkci.

O tom, že by prezidentští kandidáti měli být v majetkových otázkách maximálně otevření, je přesvědčen právník z protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer.

„Obecně tyto údaje považuji za důležité z hlediska informované volby občanů – vědí, do čeho jdou – a zároveň slouží pro následnou kontrolu, zda kandidát ve funkci nějak zásadně své majetkové poměry nezměnil a nevyužil pro to právě svou funkci,“ vidí význam majetkových prověrek Leyer.

Kdyby se sestavoval žebříček jen podle deklarovaných čistých příjmů za loňský rok, potom by na prvním místě byla Danuše Nerudová. Za zmíněné období, kdy byla ještě rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, vydělala 3,4 milionu korun. Jak ale také uvedla, jsou v tom i peníze z podnikání a kapitálového majetku.

Šedesátiletý generál Petr Pavel uvedl jen starobní důchod 29 tisíc korun měsíčně (348 tisíc ročně) a k tomu připomněl výsluhový příspěvek. Jeho výši sice neupřesnil, avšak podle odhadu bývalého velmi vysoce postaveného armádního činitele, s nímž redakce věc konzultovala, by mohlo jít „zhruba o 50 tisíc čistého měsíčně“ (tj. zhruba 600 tisíc ročně).

Danuše Nerudová, jež neměla problém sdělit roční příjem, uvádí úspory jen nekonkrétně, a to „v řádu milionů korun“, přičemž poukazuje na to, že jsou to peníze, které mají společně – tak jako další majetek – s manželem. Tím je známý advokát Robert Neruda, někdejší místopředseda antimonopolního úřadu, který dnes působí v přední české advokátní kanceláři Havel & Partners. Nerudová přiznává i tři hypotéky, ale výši rovněž nesdělila.