23 000 procent měsíčně. Příběh inflace, který varuje dodnes

Za úsvitu dne 11. ledna 1923 překročily Rýn tři vojenské kolony. Z Duisburgu a Düsseldorfu pak pokračovaly dál do Porúří, do srdce německého průmyslu. Francouzští a belgičtí vojáci pod velením generála Jeana-Marie Degoutta se nesetkali s odporem. Region mezi Rýnem a Dortmundem obsadili hladce během tří dnů.

Francie měla podle mírové smlouvy z Versailles právo zasáhnout v Německu, pokud by Němci nespláceli válečné reparace. Skutečně měli se splátkami zpoždění, a proto Poincaré poslal vojska do Porúří s odůvodněním, že převezmou kontrolu nad uhelnými doly a srovnají německé dluhy vytěženým uhlím.

Říšská banka Německa se snažila držet situaci pod kontrolou tím, že posilovala kurz marky vůči dolaru prodejem zlatých a devizových rezerv. Dařilo se jí to do 18. dubna, pak ale nedokázala sílící poptávce po dolaru čelit. Do dubna se prodával dolar nejvýš za 25 tisíc marek, v červnu to už bylo 120 tisíc, v červenci 353 tisíc a počátkem srpna 4 a půl milionu.