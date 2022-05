Američané v ruském vězení. Do USA se stále nevrátila basketbalistka ani mariňák

Podobná výměna by podle deníku The Guardian byla značně překvapivá i v období míru. Kvůli aktuální situaci na Ukrajině, kam Rusko podniklo vojenskou invazi, ale byla takováto dohoda ještě více nečekaná.

Následně byl Reed odsouzen na devět let odnětí svobody. Od té doby pobýval v ruském vězení, v roce 2020 ale deník The New York Times informoval, že by se Reed mohl stát součástí výměny vězňů.