Hrůzné nálezy v hromadných hrobech. S exhumací pomáhají dobrovolníci

Dobrovolníci i strážci zákona mají za úkol vyzvedávat z hromadných hrobů rozkládající se a často zohavená těla, uložit je do pytlů, očíslovat a na konci každého dne je odvézt do některé z márnic v Kyjevské oblasti, uvádí deník The Guardian.

„Nevěděl jsem, že to je to, co budeme dělat,“ cituje Guardian Vasilije Pasjeku, řidiče stavební společnosti z Černovické oblasti na západě Ukrajině. „Ale někdo to musí udělat pro příbuzné, pro policii. Jsem jen řidič. Za volantem sedím čtyřicet let,“ dodává Pasjeka.