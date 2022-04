Co píší v Rusku: Tajný plán Polska odhalen, chce si urvat kus Ukrajiny

Náměstek starosty města Petro Andrjuščenko a velitel ukrajinské 36. brigády námořní pěchoty tvrdí, že ruské síly pokračují v útocích na areál. Neznamená to, že by útočníci pronikali přímo do tunelů pod komplexem, spíše se soustředí na obsazení a vyčištění všech objektů na hranici areálu a možná i přímo v něm. Kromě dělostřeleckého ostřelování bylo nasazeno letectvo, údajně včetně bombardérů Tu-22M3.