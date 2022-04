Co píší v Rusku: Dnes jsme zlikvidovali až 120 nacionalistů

Ukrajinská „speciální operace“ Vladimira Putina, které se ve světě říká válka, je po první úspěšné fázi ve druhé úspěšné fázi. Tak si o tom čtou lidé na ruských webech poté, co se Kremlu podařilo vytlačit a zakázat prakticky všechna nezávislá média. Ta, co dál fungují, šíří shodné, státem požehnané informace, které situaci na bojišti vykreslují v růžových barvách.

Ten pozoruje záměrnou politiku Washingtonu prodlužovat ukrajinský konflikt, nejlépe aby byla Ukrajina nucena bojovat do konce roku 2022. Nebo ještě déle. „Proč je to (podle Washingtonu) potřeba: potřebujeme získat čas na vybudování úplně jiného světa, kde se nejen Evropané postaví proti Rusku, ale také budou Asiaté proti Číně.“

A do třetice ještě jeden delší text. Tentokrát jde o úvahu na téma, co s lidmi, kteří z Ruska po zahájení „speciální vojenské operace“ uprchli: Mají právo se vrátit?

„U první skupiny je vše víceméně jasné – hlavně z Moskvy utekli relativně mladí (25-40 let) pracující v kreativní oblasti a žijící ve svém vlastním světě ‚dobrých lidí‘. Ti, pro které by měl být Navalnyj prezidentem Ruska, ale brání mu zlý režim. Utekli, protože se báli odvedení do armády (o čemž se v tomto prostředí hned objevily fámy), báli se uzavření hranic, poklesu životní úrovně, dokonce i jaderné války (tedy útoku na Moskvu – o tom se mezi nimi zcela vážně diskutovalo). Nejsou to žádní bohatí lidé, ani celebrity, ačkoli jejich životní úroveň byla vyšší než průměr. U nich je to jasné: v panice opustili svou vlast, své příbuzné prostě proto, že se báli. Báli se o svůj život, nebo jen o úroveň tohoto života. Nechtějí žít ve ‚velké Severní Koreji‘ (toho se totiž báli – země izolované od okolního světa), a tak utekli. A je zbytečné jim vysvětlovat, že v Rusku nikdy žádná Severní Korea nebude. Tato část naší společnosti žila léta ve fiktivní realitě – mezi ‚zaostalým lidem a tyranskou velmocí‘,“ píše Akopov.