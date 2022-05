Co píší v Rusku: Kde by mělo Rusko udeřit, aby vážně vyděsilo Ukrajinu

Co už se ve zprávě nedočteme: že ani v Bulharsku nebyly oslavy konce válku tak hladké, jak by se mohlo zdát, viz přiložená zpráva České tiskové kanceláře. A že do Plovdivu diplomatka zamířila i proto, že monumentální skulpturu oslavující sovětské vojáky v centru Sofie už dříve kdosi pomocí dronů pocákal barvami Ukrajiny – žlutou a modrou.