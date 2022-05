„Stříleli jsme na své příbuzné, jinak to nešlo.“ Ruský voják popsal boj o Mariupol

„Bylo to poprvé, co ruská armáda zaútočila na město jako Mariupol. V souvislosti s událostmi v Mariupolu se často připomínají boje o Groznyj (hlavní město Čečenska, v březnu 1995 bylo během druhé rusko-čečenské války prakticky vybombardované a rozstřílené do posledního domu, pozn. red.). Od těchto událostí ale uplynulo více než 20 let a ti, kdo útočili na Groznyj, již nejsou v ruských ozbrojených silách. Groznyj má navíc jen asi polovinu obyvatel Mariupolu,“ přirovnává spisovatel.