Záběry ze satelitu ukazují, jak u Mariupolu rychle přibývá masových hrobů

Ruská nákladní auta jezdila po Mariupolu a sbírala z ulic těla lidí, která tam ležela po běsnění ruských vojáků. Odvezla je do nedalekého městečka Manhuš. Tam už čekaly velké, 30 metrů široké příkopy, které Rusové připravili u starého hřbitova. Těla mariupolských obětí naházeli dovnitř.

Analýza snímků, kterou provedl americký deník The New York Times, ukázala, že v Manhuši vzniklo asi 300 pohřebních jam, a to během dvou týdnů na přelomu března a dubna, kdy město už kontrolovaly ruské síly.