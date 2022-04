Další kremelské lži. Na potopeném křižníku byli branci, teď jsou nezvěstní

„Bylo mu pouhých 19 let, byl branec,“ uvedla Julija Cyvovová, matka jednoho ze zemřelých námořníků. Od čtvrtka se zoufale snažila zjistit, co se stalo s jejím synem Andrejem, který byl na palubě Moskvy. V pondělí jí pak zavolali z ministerstva obrany, aby jí oznámili, že její syn je mrtev. „Nic jiného mi neřekli, žádné informace o tom, kdy bude pohřeb,“ dodala Cyvovová.

Andrej Cyvov je teprve druhou potvrzenou obětí potopení křižníku Moskva, píše deník The Guardian . Svědectví rodin námořníků ale nasvědčují tomu, že mrtvých bude daleko více.

„Volal mi a brečel. Bylo to děsivé. Je jasné, že všichni nepřežili,“ uvedla žena, která si ze strachu přála s novináři mluvit pouze pod podmínkou zachování anonymity. Podle jejího syna na místě zemřelo okolo 40 vojáků.

Zprávy o pohřešovaných námořnících se začínají množit. Jenom v pondělí na sociálních sítích sdíleli fotografie svých synů, kteří sloužili na křižníku Moskva, nejméně čtyři rodiny, upozorňuje deník The Washington Post . Zprávy o nich nemají od doby, kdy se loď potopila.

Eskender Djeparov na videu poznal svého bratra Akbara. „Měli jsme velkou radost, když jsme ho viděli na videu posádky v Sevastopolu,“ řekl Djeparov. „Den po tragédii zavolal naší matce a řekl, že je živý a zdravý. Že se o něj nemá bát. Neřekl nám, co se stalo, moc toho nenamluvil. Volá nám z různých čísel. Je to branec, nastoupil loni v červenci. Rozhodně nikdy nepodepsal žádnou smlouvu,“ tvrdí Djeparov.

Ruský prezident Vladimir Putin ze začátku bojů popíral informace o tom, že by na Ukrajině sloužili branci. Ministerstvo obrany ale bylo nuceno jejich přítomnost přiznat, když se několikrát neplánovaně provalila. Slíbilo přitom, že už je do války nadále posílat nebude a přijme opatření, která tomu zabrání.

Ostře přitom kritizoval tvrzení ruských úřadů, že se všechny vojáky podařilo evakuovat. „Je to lež! Zjevná a cynická lež!“ uvedl. „Po mých pokusech objasnit podrobnosti incidentu se mnou velitel křižníku a jeho zástupce přestali komunikovat,“ napsal Škrebec.

Deník The Washington Post se spojil s otcem Nikity Syromjasova, který podle jeho slov taktéž nebyl profesionálním vojákem. O svém synovi nemá od potopení křižníku žádné zprávy. „Ticho. Nic neříkají,“ stěžuje si na nedostatek zpráv od ruských úřadů.

Ruský vojenský komisariát dříve popřel, že by na palubě lodi byli branci. „Řekli, že není možné, aby na té lodi byli branci: 'Asi jsou jen nasazeni někde jinde, nebojte se, on je někde tady poblíž, nemůže být na moři'“, citovala Julija Cyvovová informace, které od komisariátu obdržela. Krátce na to ale úřady potvrdily, že její syn na palubě lodi zemřel.