„Vyf***vali jsme tady s Ukrajinci.“ Rus zveřejňuje na síti své zážitky z fronty

„Jsme v zas**ném ukrajinském bytě a jíme jejich marmeládu. Všechno je k***vsky skvělý. Kouříme přitom naše cigarety,“ říká Anatolij Drjomov na jednom z videí.

To, co Rusko označuje za „speciální vojenskou operaci na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny“ a co svět vnímá jako barbarskou válku, se rozhodl natáčet. A videa pak dával na síť Telegram.

Jak tedy vypadá boj s ukrajinskými nacisty? „Tohle je náš super bojovník – divoký separatista!“ komentuje Drjomov poskakování svého spolubojovníka s ukradenou parukou v jednom z dobytých ukrajinských bytů.

Anatolij Drjomov zveřejnil desítky videí od 7. do 15. března, kdy ruské jednotky postupovaly k městu Popasna v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny a přitom čelily tvrdému ukrajinskému odporu. „Toto může být moje poslední zpráva. Máme spoustu zabitých a zraněných,“ popisuje jindy unaveným hlasem Anatolij.

„Je 9. března, 13:00. Je to třetí den, co se snažíme dostat do Popasny a prolomit ukrajinskou obranu. Všichni se snaží dostat do Popasny. Postupujeme pomalu vpřed. Je to těžké, ale věříme si. Máme velké ztráty,“ opakuje informaci o mrtvých ruských vojácích Drjomov. „Zdravím 40. brigádu. Jsme tu všichni živí, ale máme i nějaké ztráty. Držíme se. Nepohřbívejte nás příliš brzy. Odnášíme naše mrtvé a raněné. Doufám, že to není moje poslední video.“

Před válkou byly jeho stránky na sociálních sítích plné fotografií z výletů a veselých večírků s přáteli. Ty teď byly nahrazeny videi z vykradených a zničených ukrajinských domů.

„Zaútočili jsme na tuto vesnici. Vyf***vali jsme tady se všemi Ukrajinci. Jsme blíž a blíž k vítězství.“

Jeho kanál na Telegramu s názvem „Bůh je s námi!“ má více než 35 tisíc odběratelů.

Jednou z jeho fanynek je třeba i Olga ze sibiřského Novokuzněcku. „Každé ráno kontroluji, jestli je naživu, nebo ne. Těším se, až ho uvidím živého, modlím se za něj. Mému synovi je 25 let stejně jako jemu. Chci, aby narukoval,“ říká v reportáži RFE/RL Olga.

Úplně jinak na jeho příspěvky reagují Ukrajinci, kteří jsou také mezi odběrateli. Zejména na Drjomovově instagramové stránce, která je v Rusku zakázaná, zveřejňují komentáře jako „shoř v pekle“, „zachraňte Ukrajinu“ a nebo číslo 200, což je ruský vojenský kód pro zabitého vojáka.

Příspěvky ruských vojáků na sociálních sítích monitorují i skupiny na ochranu lidských práv. Hledají důkazy o možných válečných zločinech – podobných, k jakým došlo v ukrajinských městech Buča a Irpiň, kde byli nalezeni mrtví civilisté s rukama svázanýma za zády a odhaleny masové hroby.

Na Drjomovově telegramovém kanálu ale žádné takové snímky nejsou. „Záběry vojenských zločinů se na sociálních sítích neobjevují záměrně. Taková videa obvykle uniknou náhodou, nebo je natočí někdo, komu se to nelíbí. K tomu ale dochází jen zřídka. Pro armádu je také důležité, že voják nezveřejňuje svou pozici, což by umožnilo zjistit, kde se nachází a co dělá,“ říká datový analytik Kirill Michajlov.

Drjomov zveřejnil jednu ze svých posledních zpráv 21. dubna. A sice, že potřebuje vytrhnout své tři zuby. V posledních dnech ale už není na Telegramu příliš aktivní a objevují se na něm spíše kratší textové komentáře jako například „Jsem naživu“.

Ruské invazní síly pokračují v ostřelování ve směrech na obce Slobožanske a Izjum na východě Ukrajiny, uvedl v pondělí ukrajinský generální štáb ve své operační zprávě. Pokus o útok ve směru z Izjumu na Barvenkove a Slovjansk podle něj ukrajinské síly odrazily, útok na obec Popasna v Luhanské oblasti pokračuje.