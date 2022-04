Zprávy z bojiště: Rusové se šetří. Azovstal asi nechají opravdu vyhladovět

Upozornění: Následující přehled si neklade nároky na úplnost. Za skutečným vývojem událostí má nepochybně zpoždění a jistě bude v některých ohledech nepřesný. Řadu tvrzení válčících stran lze potvrdit jen se zpožděním, případně vůbec. Zdroje jsou uvedeny obvykle prokliky v textu. Tím nejvýznamnějším jsou pravidelné zprávy amerického Institute for the Study of War (ISW), což je spíše konzervativní nezisková organizace (více na Wikipedii), která publikuje pravidelné situační zprávy o stavu ukrajinského bojiště.

Na hlavním bojišti, tedy na východní „donbaské“ frontě, probíhaly v posledních dnech těžké boje. Ruské síly pokračovaly v útocích na města, o kterých jste v posledních dnech a týdnech již jistě slyšeli, jako jsou Rubižne či Popasna.

Ruské velení však při útoku využívá poměrně malou část sil, které jsou v oblasti shromážděny. Čím je to dáno, není jasné: možná nejsou jiné jednotky schopné nasazení, možná jim ruské velení v tomto případě chce dát dost času na přípravu a doplnění sil. V každém případě tedy tlak na ukrajinské pozice nepřestává.

Rusové například postupují ze dvou směrů k městu Slovjansk – ze severozápadu od Izjumu a ze severovýchodu od města Kreminna, které obsadili minulý týden. Ruské síly během posledních dní postoupily podle neověřených informací možná až o 20–30 kilometrů, což by znamenalo, že jsou asi v polovině cesty mezi oběma městy a Slovjanskem.

Je možné, že se pokusí uzavřít v malém kotli ukrajinské obránce v oblasti severně právě od Slovjansku. To by byl pro invazní síly úspěch, nedokážeme ovšem zhodnotit, zda skutečně útočící síly o něco takového usilují a budou moci tohoto cíle reálně dosáhnout.

Ruské jednotky také nadále útočily na několika místech v oblasti kolem Severodoněcku, obsadily několik sídel v této oblasti a postavily pontonový most přes řeku Krasnu západně od Severodoněcku.

Na západním konci fronty, tedy v oblasti Charkova, ruské síly pokračovaly během celého víkendu v ostřelování města. Do oblasti také dorazily podle dostupných informací posily z Ruska. To by mohlo naznačovat, že Rusové budou nadále udržovat tlak na město. To samozřejmě zabrání přesunu ukrajinských jednotek na jiné části fronty.

V oblasti také nedošlo k nějakému většímu ukrajinskému úspěchu. Východně od Charkova vedou ruské zásobovací trasy, přes které k jednotkám u Izjumu putují jak posily, tak materiál. Ukrajinské síly jsou v postavení, ze kterého by se mohly teoreticky pokusit tuto zásobovací tepnu přetnout, pokud by od Charkova zaútočily na východ.

V minulém týdnu také postoupily na několika místech východním směrem, ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by v oblasti probíhala nějaká větší ukrajinská ofenzíva. A i kdyby, k přetnutí ruských tras třeba v oblasti města Kupjansk ještě ukrajinským silám chybí urazit dlouhé desítky kilometrů. Ruskou koncentraci sil u Izjumu v dohledné době nic nebude narušovat.

Na jihu

V Mariupolu nadále podle dostupných informací pokračují boje v rámci areálu závodu Azovstal. Ruské síly ho nadále ostřelují a bombardují. Podle ukrajinských tvrzení se také invazní síly chystají k dalšímu velkému útoku s cílem obsadit podzemní bunkry, kde se obránci skrývají. Ale za spolehlivou tuto informaci označit nelze.

Útočníci by nepochybně v takovém případě utrpěli vážné ztráty, přitom jednotky z Mariupolu mohou posloužit jako posily pro jiné části fronty. V posledních dnech se také objevily záběry ruských jednotek, konkrétně námořní pěchoty, jak směřují ze zničeného města údajně na jiná místa na bojišti. Máme také potvrzeno, že části separatistických sil nasazených v Mariupolu už dorazily do oblasti Doněcku.

Je tedy stejně pravděpodobné, že ruské velení bude v Mariupolu své síly spíše šetřit pro jiné účely. Stále se dá očekávat, že obránce se pokusí spíše vyhladovět.

V oblasti kolem města Cherson, na jihozápadním konci fronty, probíhaly střety pouze v omezeném měřítku. Ruské síly od 23. dubna nepodnikly větší akce. Invazní síly ovšem v posledním týdnu postoupily několik kilometrů směrem na sever na město Huljajpole, které leží zhruba mezi Chersonem a Mariupolem. Spíše než o ofenzívu z nového směru se jedná spíše o „vysunutí obrany“ proti případnému ukrajinskému útoku, případně snahu o zajištění důležité silnice N15 v této oblasti.

Ukrajinské jednotky se sice zřejmě pomalu blíží směrem k Chersonu, velké územní zisky zřejmě nezaznamenaly. Ukrajinské velení ovšem tvrdí, že v oblasti dosáhly jeho síly několika zajímavých úspěchů. Podnikly údajně úspěšný, zřejmě dělostřelecký, útok na předsunuté velitelské stanoviště ruské 49. armády, které mělo být „proti selskému rozumu“ (píše ukrajinská rozvědka) umístěno v blízkosti fronty.

Ukrajinské zdroje také tvrdí, že v oblasti na jihu Ukrajiny zemřelo od začátku zhruba 100 ruských vojáků po útocích místního odboje. Jak efektivní a rozsáhlý odboj proti okupaci ve skutečnosti je, to ovšem můžeme těžko posoudit. Ruské síly samozřejmě žádné podobné ztráty nepřiznávají, nezávislá média na místě nejsou. Minimálně v některých oblastech je omezen i přístup běžných obyvatel k internetu obecně.

Jsou dobré důvody pochybovat, proč by posun mohl být výrazným faktorem. Zatím například bylo poměrně málo času na organizaci takových skupin či na dopravu materiálu, který by mohly potřebovat. Na územích, která ukrajinská armáda osvobodila u Kyjeva, ruská armáda prováděla nevybíravou „filtraci“ všech osob. To je v podstatě eufemismus pro likvidaci hlavně mužů, kteří by nějak mohli být spojeni s ukrajinskými silami.

Nemáme sice zprávy z jihu země. Ovšem v dobře zmapovaných případech ve vesnici Bogdanivka v oblasti Kyjeva ruští vojáci měli zjevně rozkaz eliminovat každého jen trochu podezřelého. V jednom případě zjevně zastřelili otce rodiny (před rodinou, dodejme) na základě toho, že před domem visely „maskáče“, které podle manželky nosil na ryby.