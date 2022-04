Násilné odvody. Ruská armáda nabírá Ukrajince, tvrdí Kyjev

V Zaporožské oblasti hledají ruští vojáci a důstojníci FSB rekruty. Dle zpráv by měli tito násilně naverbovaní Ukrajinci doplnit ruské bojové jednotky v nejproblematičtějších oblastech.

Britské ministerstvo obrany v souvislosti s nucenou mobilizací upozornilo na porušování Ženevských konvencí, konkrétně článku 51. „Zařazení ukrajinských civilistů do ruské armády by znamenalo porušení článku 51 čtvrté Ženevské úmluvy,“ píše se ve zprávě.

Již delší dobu navíc část Rusů dává najevo obavy kvůli nasazování ruských branců na Ukrajině, které ještě posílily jarní odvody do armády zahájené na začátku dubna. Rusko už delší dobu odmítá spekulace o tom, že by chystalo všeobecnou mobilizaci, která by mu ale pomohla vyřešit personální nedostatky.