„Psychologická válka.“ Rusové na Ukrajině znásilňují i chlapce a muže

Její slova potvrdila i zástupkyně OSN pro sexuální násilí ve válce Pramila Pattenová, která se momentálně nachází v Kyjevě. „Dostala jsem zprávy, zatím neověřené, o sexuálním násilí páchaném na mužích a chlapcích na Ukrajině,“ cituje ji britský server The Guardian.

Dodává, že, podobně jako pro ženy, i pro muže a chlapce může být nahlášení znásilnění či jiného sexuálního činu citlivou záležitostí. „Pro ženy i dívky je těžké oznámit znásilnění kvůli stigmatu z různých důvodů, ale pro muže i chlapce to může být ještě těžší… Musíme vytvořit bezpečné prostředí pro všechny oběti, aby případy sexuálního násilí hlásily,“ vysvětluje.

Nízký počet zveřejňovaných případů znásilnění si Venediktová vysvětluje tím, že oběti často prchají ze země nebo skutečností, že ti, co v zemi zůstanou, se o své zkušenosti bojí promluvit. Rusko podle ukrajinské prokurátorky používá sexuální násilí jako záměrnou strategii. „Je to kvůli vystrašení společnosti… udělat všechno pro to, aby (Ukrajina) kapitulovala.“