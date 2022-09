Armádu na Tchaj-wanu špehují drony. Pravděpodobně z Číny

Klipy podle CNN odhalují schopnost čínských dronů kdykoli fotografovat zakázané vojenské objekty na Tchaj-wanu, aniž by tamní armáda zasáhla. Analytici tvrdí, že záběry dostupné na internetu, které ukazují vojenská stanoviště a personál do nejmenších detailů, mohou být pro Tchaj-wan velmi nebezpečné.

V obou oblastech je pro Čínu ideálním výsledkem získat výhodu, „aniž by se do toho zapojila armáda“, popsala Hiltonová paralelu mezi případy.

„Ať už se používají rybářské lodě nebo civilní drony, nevypadá to, že by šlo o oficiální politiku. Nevypadá to jako přímé vojenské obtěžování způsobem, jakým vypadá vpád válečného letadla. A tak je to popiratelná provokace.“