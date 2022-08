Čína je v souboji s USA na cestě za pomstou. Musíme čekat ozbrojený střet

Obě si zajistily své sféry vlivu v Evropě a Asii. Obě stály u založení OSN a měly významný vliv na její fungování. Soutěžily spolu v mezích, kdy se obě snažily získat co nejvíc (příkladem nechť je Korea, Vietnam, Afrika, Afghánistán), ale zároveň udržet status quo v situacích, kdy se jim kontrola začala vymykat z rukou (například karibská krize ). Oběma vyhovoval, obě se na jeho utvoření podílely a obě si uvědomovaly, že cena přímé vojenské konfrontace by byla příliš vysoká.

Někdo by mohl namítnout, že Čína přeci tvoří významnou ekonomickou sílu v systému mezinárodních vztahů, a tak na něm má významný podíl. Jenže taková úvaha předpokládá úvahu, že Čína chce hrát podle „našich“ pravidel. Nechce. Povaha tohoto konfliktu je jiná než v případě studené války. A proto jsou do značné míry jiné i prostředky vedení konfliktu.

Studená válka byl konflikt převážně vojensko-ideologický, v němž se oba aktéři pokoušeli získat maximální možnou převahu. Oba bloky se snažily proti sobě postavit co nejmodernější zbraně, leckdy se snahou dosáhnout početní převahy. Celé to bylo zaštítěno soubojem svobody a kapitalismu proti komunismu.

Konec jeho ekonomické síly začal v roce 1918, kdy bylo finančně i materiálně výrazně vyčerpáno první světovou válkou. V roce 1918 začíná americká hospodářská a finanční globální dominance. Často si chybně myslíme, že síla státu se měří primárně skrze počty zbraní a jejich efektivnost. To je ale jen jeden z aspektů velmocenské síly. Neméně významným je ekonomická síla. A je ironií dějin, že přesně o 100 let později, v roce 2018, vyhlásil tehdejší prezident Donald Trump Číně obchodní válku.

Povaha současného konfliktu je jiná, než byla za studené války a prostředky do velké míry také. Čínsko-americké soupeření je konflikt etablované hegemoniální supervelmoci a nastupující velmoci, která má revizionistické tendence. Tento typ velmocenského konfliktu je vždy velmi rizikový. Může snadno dojít k tomu, že vzestupující stát bude příliš zbrklý. Anebo etablovaná mocnost začne být paranoidní. A nastane konflikt. To je ale jen jeden díl skládačky.

Číňané mají vůči Západu historický dluh, který musejí splatit. Západní mocnosti je během opiových válek ponížily. Pro Čínu nastalo takzvané století potupy (1839–1949), ve kterém byl rozvrácen starodávný, více než 2 tisíce let trvající císařský řád a Čína byla uvržena do chaosu. Z tohoto chaosu se jí v roce 1949 komunistickým vítězstvím povedlo povstat. Nyní nastává století takzvaného velkého národního omlazení. V tomto století se Čína připravuje na to, aby Západu v čele se Spojenými státy vrátila úder a obnovila starý pořádek, ve kterém znovu zaujme místo hegemoniální supervelmoci. Tedy nejenže je to nastupující revizionistická mocnost, je to znovunastupující revanšistická mocnost.

Z mocenského hlediska je tu ovšem ještě několik faktorů, které by neměly být opomenuty. Svět po roce 1945 byl bipolární. Tedy existovaly dvě supervelmoci se svými sférami vlivu. To primárně v 50. a 60. letech minulého století platilo, ovšem už během studené války se atmosféra začínala měnit. Dnes už svět rozhodně není bipolární, naopak je multipolární. Byť si Spojené státy americké značnou část své hegemoniální moci stále drží a nejspíš po nějakou dobu ještě budou, tento svět už není jedno velké americké hřiště, jako tomu bylo v 90. letech.

Tohle už dávno není bipolární svět dvou supervelmocí, které na sebe míří jadernými zbraněmi. Je to komplexní multipolární svět mnoha aktérů, ve kterém každý může sehrát svou roli. Čínsko-americké soupeření nebude bipolární, sehraje v něm roli mnoho aktérů. Nikde není psáno, že až tento konflikt skončí, vítězem budou buď USA, nebo Čínská lidová republika. Do tohoto konfliktu může vstoupit mnoho dalších mocností se svými vlastními zájmy.

Čínsko-americká soutěž skutečně není druhá studená válka. A možná by bylo lepší, pokud by jí byla, než aby byla tím, co připomíná. Po psychologické stránce druhou světovou a po mocenské stránce první světovou válku. Co byl výsledek těchto konfliktů víme. O to varovnější by mělo být, že konflikt může začít právě v jihovýchodní Asii, kde žije většina světové populace.