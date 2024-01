Austin je od pondělí hospitalizován, Pentagon to do pátku tajil

Austin je od pondělí hospitalizován, Pentagon to do pátku tajil

Pentagon neuvedl, zda Austin od 1. ledna, kdy byl přijat do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Marylandu, ztratil vědomí, ani to, do jaké míry jeho povinnosti převzala náměstkyně Kathleen Hicksová.