Australská policie zatkla více než 600 lidí při akci proti domácímu násilí

Při čtyřdenní operaci zacílené proti domácímu násilí zatkla policie v Novém Jižním Walesu na jihovýchodě Austrálie 648 lidí. Informovaly o tom v úterý list The Guardian a britská stanice BBC.

„Někteří z jedinců, které jsme zatkli, děsí dokonce i mě a to mám za sebou roky zkušeností s potíráním organizovaného zločinu,“ uvedl zástupce policejního komisaře Stuart Smith. Mezi zatčenými je 148 nejhledanějších pachatelů domácího násilí, po kterých se pátralo po celém státě.

The Guardian uvádí případ, kdy policie na západě Sydney zatkla 17letého chlapce hledaného kvůli újmě, kterou způsobil domácím násilím. Teenager, údajně ozbrojený mačetou, před zatčením utíkal a nakonec se zbraň pokusil schovat v křoví.

Lanyon považuje za největší problém vnímání domácího násilí jako rodinné záležitosti, se kterou by se proto mělo nakládat jako se soukromou věcí. „To ale rozhodně není ten případ. Je to komunitní záležitost a my všichni se musíme podílet na zastavení nesmyslných ztrát na životech způsobených tímto zločinem,“ řekl Lanyon, který domácí a rodinné násilí považuje za největší výzvu pro současnou generaci.